«Будете ходить в прыщах»: уборщица пригрозила порчей ученицам российской школы
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В одной из школ Тюмени уборщица оставила записку с угрозами в женском туалете. Послание обнаружили ученицы образовательного учреждения.
Школьницы показали записку в социальных сетях. В сообщении сказано, что, если девочки еще раз испачкают менструальной кровью стены в туалете, на них наведут порчу.
«Будете ходить в прыщах», — сообщается в послании, размещенном в Telegram-канале «ЧС Тюмень».
В другой части послания автор записки упомянула учениц, которые целуют зеркала. Уборщица отметила, что моет их «туалетной тряпкой».
Пользователи соцсети разделились во мнении. Кто-то поддержал уборщицу за ее тяжелый труд и желание наводить порядок. Другие посчитали женщину чересчур грубой.
«Вот дурдом», — написал один из пользователей.
В учебном заведении пока никак не прокомментировали информацию. Выясняются детали произошедшего.
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