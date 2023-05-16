Звезда сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Полина Гухман объяснила, почему выбирает проекты о 90-х
Фото: Пресс-служба
В начале мая на площадке онлайн-кинотеатра Premier стартовал третий сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». Проект раскрывает историю 15-летнего подростка, который проходит через многие драматические события в лихие 90-е годы. Одну из главных ролей в многосерийной кинокартине Антона Федорова исполнила 17-летняя Полина Гухман, получившая широкую известность после фильма «Маша». Портал «Страсти» пообщался с молодой актрисой и узнал у нее о предпочтении в ролях, а также негативных сторонах ее карьеры.
Несмотря на юный возраст, Полина уже успела собрать неплохую фильмографию, которой могут позавидовать многие артисты. Начинала сниматься она еще в восьмилетнем возрасте, но слава ее накрыла уже в подростковые годы. Сама Гухман призналась – особого секрета у нее никогда не было. Стучаться во все двери киностудий – это точно не ее история.
«На самом деле я думаю, что добиваться внимания режиссеров — это уже устаревшая тема. Когда говорят «добиваться внимания», всегда подразумевают, что нужно специально показывать себя, как-то подходить, подписываться в соцсетях на них. А я просто была собой, ничего не придумывала, и по стечению совершенно магических обстоятельств оказалась в такой прекрасной сфере», - рассказала актриса.
Если просматривать проекты Полины, то можно заметить определенную закономерность. Довольно часто артистка предпочитает погружаться на съемках во времена 90-х. И чтобы максимально прочувствовать атмосферу того периода, ей приходилось много расспрашивать людей самых разных возрастов – это помогало ей составить полную картину в голове.
«Проекты о 90-х мне нравятся своим вайбом: в этих фильмах мы были свободными подростками, за которыми никто не следит. Понятно, что у них есть какие-то обязательства перед родителями, они там ходят в школу, но их внутренняя свобода меня очень грела внутри, — делилась Полина. — К каждому проекту о 90-х, в котором я была, мы готовились вместе с режиссером: мне много чего рассказывали, я делилась своим представлением, и оно даже зачастую сходилось с воспоминаниями старших. Со своими родителями я тоже разговаривала на эту тему. Впрочем, я спрашивала не только тех, кто был подростком тогда, но и тех, кто был родителем в 90-е. В общем, было весело».
я выбрал вместо рекламы.
Полина Гухман в сериале "Мир! Дружба! Жвачка!"
Фото: Пресс-служба
По признанию Гухман, с приходом популярности ей стало поступать много разных предложений. Причем не все из них ей нравились. И дело обстояло вовсе не в том, что у нее существует табу на какие-то роли, просто ее не цепляли сценарии.
«Не все предложения, которые мне поступают, суперские. Конечно, от чего-то приходится отказываться в связи с графиком и с пересечением проектов. Но на самом деле никаких границ у меня в голове нет. Если я читаю сценарий и понимаю, что там есть какой-то момент, который мог бы вызвать актерское табу, но он там нужен, я буду это делать, потому что это огненный проект, и без этого момента там никак. А если все читается и без этого, то зачем снимать лишнее? — отметила артистка. — Один мой друг говорил, что снимать кино – это как строить дом из кирпичиков. Ты должен складывать их так, чтобы дом не был переполнен, но и не рухнул. Если кирпичиков будет слишком много, зритель не успеет уловить все. Поэтому ты вынимаешь по одному, и, если дом стоит, значит, ты делаешь все правильно».
Также Полина поделилась с изданием «Страсти», что, хоть профессия актрисы ей полностью нравится, все-таки существует момент, который она не очень любит на съемках. Так, ей некомфортно работать с партнерами, которые не импровизируют, а полагаются только на сценарий.
«Есть такие понятия — работать «на энергии» и «на форме». «Энергия» — это, пожалуй, близко к импровизации, когда ты слушаешь свои внутренние импульсы и проявляешь их. А «форма» — это когда ты четко идешь по прописанному плану. Допустим, у вас сцена драки, и партнер говорит тебе: «Так, давай ручку сюда, ножку сюда, а потом ты заваливаешься и падаешь». Я такое не очень люблю, мне комфортнее работать по ситуации», - рассказала звезда сериала «Сама дура».
Отметим, что уже сейчас первые серии третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» можно посмотреть в Сети. А для всех поклонников Полины, которым мало проектов с ее участием, сообщаем – актриса уже сейчас задействована на новых съемках. Эксклюзивно для издания она призналась, что ждать работу действительно стоит. «Могу сказать, что ждать надо просто бомбу, это будет разрыв сердечек», - намекнула Полина Гухман.