Звезда сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Полина Гухман объяснила, почему выбирает проекты о 90-х

В начале мая на площадке онлайн-кинотеатра Premier стартовал третий сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». Проект раскрывает историю 15-летнего подростка, который проходит через многие драматические события в лихие 90-е годы. Одну из главных ролей в многосерийной кинокартине Антона Федорова исполнила 17-летняя Полина Гухман, получившая широкую известность после фильма «Маша». Портал «Страсти» пообщался с молодой актрисой и узнал у нее о предпочтении в ролях, а также негативных сторонах ее карьеры.

Несмотря на юный возраст, Полина уже успела собрать неплохую фильмографию, которой могут позавидовать многие артисты. Начинала сниматься она еще в восьмилетнем возрасте, но слава ее накрыла уже в подростковые годы. Сама Гухман призналась – особого секрета у нее никогда не было. Стучаться во все двери киностудий – это точно не ее история.

«На самом деле я думаю, что добиваться внимания режиссеров — это уже устаревшая тема. Когда говорят «добиваться внимания», всегда подразумевают, что нужно специально показывать себя, как-то подходить, подписываться в соцсетях на них. А я просто была собой, ничего не придумывала, и по стечению совершенно магических обстоятельств оказалась в такой прекрасной сфере», - рассказала актриса.

Если просматривать проекты Полины, то можно заметить определенную закономерность. Довольно часто артистка предпочитает погружаться на съемках во времена 90-х. И чтобы максимально прочувствовать атмосферу того периода, ей приходилось много расспрашивать людей самых разных возрастов – это помогало ей составить полную картину в голове.

«Проекты о 90-х мне нравятся своим вайбом: в этих фильмах мы были свободными подростками, за которыми никто не следит. Понятно, что у них есть какие-то обязательства перед родителями, они там ходят в школу, но их внутренняя свобода меня очень грела внутри, — делилась Полина. — К каждому проекту о 90-х, в котором я была, мы готовились вместе с режиссером: мне много чего рассказывали, я делилась своим представлением, и оно даже зачастую сходилось с воспоминаниями старших. Со своими родителями я тоже разговаривала на эту тему. Впрочем, я спрашивала не только тех, кто был подростком тогда, но и тех, кто был родителем в 90-е. В общем, было весело».