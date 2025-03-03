Зуд, сыпь, отек гортани: какую опасность таит в себе мед

Мед — это натуральный продукт, который издавна используется не только в качестве десерта, но и как лечебное средство. При этом этот сладкий продукт может нанести вред здоровью. Врач-эндокринолог, диетолог, врач УЗИ Наталья Ковалева рассказала сайту «Страсти», почему мед является важным элементом здорового питания и как не навредить себе этим лакомством.

Как подчеркнула специалист, мед является богатым источником антиоксидантов, включая флавоноиды и фенольные кислоты. Эти вещества помогают бороться с окислительным стрессом в организме, защищая клетки от повреждений свободными радикалами.

Кроме того, употребление меда укрепляет иммунную систему благодаря содержанию витаминов группы B, витамина C, железа, кальция и магния. Также мед обладает противовоспалительными свойствами, улучшает пищеварение и способствует росту полезной микрофлоры кишечника.

Мед известен своими антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Он эффективен против различных бактерий и грибков, что делает его полезным средством для лечения ран и инфекций кожи. Является отличным источником быстрых углеводов, которые обеспечивают организм энергией.

Не стоит забывать, что этот сладкий продукт является полноценным заменителем сахара. Его гликемический индекс ниже, чем у обычного сахара. Это означает, что уровень глюкозы в крови повышается медленнее, что снижает риск скачков инсулина.

Исследования показывают, что регулярное умеренное потребление меда может снизить уровень холестерина ЛПНП («плохого») и повысить уровень холестерина ЛПВП («хорошего»), что положительно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Употребление меда может оказывать успокаивающее воздействие на нервную систему, помогая справляться со стрессом и улучшая качество сна. Это связано с содержанием триптофана, аминокислоты, которая преобразуется в серотонин — гормон счастья.