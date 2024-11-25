«Зубы слишком маленького размера»: что не так с улыбкой рэпера Natan
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Знаменитости являются публичными персонами, поэтому их внешность всегда находится под пристальным вниманием аудитории. Особенный интерес вызывают улыбки звезд шоу-бизнеса — поклонники замечают и обсуждают любые изменения. 38-летнего рэпера Natan часто хейтят за слишком бурную личную жизнь, однако и его зубы иногда становятся предметом критики. О том, какие стоматологические процедуры были проведены известному исполнителю и почему результат нельзя назвать идеальным, сайту «Страсти» рассказал стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC Арам Давидян.
Что не так с улыбкой Natan?
Секретом своей популярности артист считает смелые эксперименты в различных жанрах, позволяющие ему оставаться актуальным на музыкальной сцене. Однако есть и еще одна причина известности Natan — он любит быть на виду. Поэтому люди активно обсуждают в соцсетях его песни, семью, скандальное поведение и даже зубы.
Неестественный цвет
Хейтеры критикуют рэпера за белоснежные зубы без полупрозрачного режущего края, которые смотрятся ненатурально. Возможно, артист хотел получить эффект ослепительной голливудской улыбки, но несколько перестарался с оттенком.
В сочетании с его смуглой кожей и темными глазами сияющая белизна эмали выглядит слишком контрастно. Музыканту стоило выбрать менее яркий и светлый цвет материала.
Арам Давидян
Стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC
Смещение линий, адентия
Еще одна стоматологическая проблема рэпера заключается в следующем: бросается в глаза смещение единой линии зубов и лица. Видно, что они не совпадают.
При изучении старых фотографий можно заметить отсутствие у Natan бокового резца. Возможно, зуб удалили еще в детстве или его не было изначально. Но факт остается фактом: одного резца у пациента ранее не было. Адентия практически всегда приводит к неприятным последствиям. Поэтому неудивительно, что у Natan начались проблемы, связанные с миграцией остальных зубов.
Арам Давидян
Стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC
Ошибки протезирования
Конечно, в настоящее время рэпер выглядит неплохо. Он явно обращался в клинику, чтобы компенсировать утрату резца с помощью цельнокерамического протезирования. Что может сказать стоматолог, оценивая улыбку Natan?
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Следует отметить, что у него зубы слишком маленького размера, что не соответствует параметрам лица, — здесь подошли бы более крупные и высокие.
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Несмотря на проведенное лечение, врачу так и не удалось скрыть отсутствие бокового резца. В результате протезирования был переформатирован клык, но это не позволило полностью решить проблему и устранить смещение зубного ряда.
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Можно было поступить по-другому: создать место и использовать имплантат в качестве замены утраченного бокового резца. В этом случае результат был бы гораздо более симпатичным и естественным. Возможно, при хорошем исполнении даже опытный специалист не заметил бы, что ранее зуб отсутствовал.
Как и многих других артистов, Natan нередко хейтят не только за поступки и творчество, но и за улыбку. Люди обсуждают качество работы стоматологов, к которым обращался рэпер. Однако важно помнить, что внешний вид зубов — это чаще всего осознанный выбор пациента. Не исключено, что самого Natan все устраивает. Может, именно такого эффекта он и хотел добиться? У поклонников могут быть разные мнения, но нельзя отрицать, что улыбка дополняет образ человека, подчеркивает его индивидуальность, яркость и харизму.