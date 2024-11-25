«Зубы слишком маленького размера»: что не так с улыбкой рэпера Natan

Знаменитости являются публичными персонами, поэтому их внешность всегда находится под пристальным вниманием аудитории. Особенный интерес вызывают улыбки звезд шоу-бизнеса — поклонники замечают и обсуждают любые изменения. 38-летнего рэпера Natan часто хейтят за слишком бурную личную жизнь, однако и его зубы иногда становятся предметом критики. О том, какие стоматологические процедуры были проведены известному исполнителю и почему результат нельзя назвать идеальным, сайту «Страсти» рассказал стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC Арам Давидян.

Что не так с улыбкой Natan?

Секретом своей популярности артист считает смелые эксперименты в различных жанрах, позволяющие ему оставаться актуальным на музыкальной сцене. Однако есть и еще одна причина известности Natan — он любит быть на виду. Поэтому люди активно обсуждают в соцсетях его песни, семью, скандальное поведение и даже зубы.

Неестественный цвет

Хейтеры критикуют рэпера за белоснежные зубы без полупрозрачного режущего края, которые смотрятся ненатурально. Возможно, артист хотел получить эффект ослепительной голливудской улыбки, но несколько перестарался с оттенком.