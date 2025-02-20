Зубной камень: причины возникновения и обязательно ли его удалять
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Профессиональная гигиена полости рта многим кажется напрасной тратой времени и денег. И действительно, зачем платить стоматологам, если и так чистишь зубы дважды в день? Врач-стоматолог и владелец международного бренда Revyline Максим Обушенков объяснил сайту «Страсти», откуда берется этот миф, чем опасен зубной камень и обязательно ли его удалять.
Откуда берется зубной камень и чем он опасен
«О том, что профессиональную гигиену следует проходить хотя бы раз в полгода, неустанно твердят стоматологи. И не просто так. Дело в том, зубной камень — это не удаленный налет, который очень быстро затвердевает (процесс минерализации длится в среднем две недели) и затем прочно приклеивается к эмали, становясь рассадником бактерий. Он может формироваться как на нескольких зубах, так и локально, и при этом провоцирует неприятный запах изо рта, воспаление десен, появление пятен на эмали и кариес. Но есть и хорошая новость: если правильно чистить зубы и своевременно удалять камни, можно спасти зубы от разрушения»
Максим Обушенков
Врач- стоматолог, владелец международного бренда Revyline
Зубной камень формируется по целому ряду причин и вот самые распространенные из них:
- Первая и самая важная — это использование плохих принадлежностей для чистки зубов (отказ от нитей, ирригатора, ершиков, некачественная паста и неподходящая зубная щетка), а также отсутствие систематической гигиены полости рта.
- Даже если вы чистите зубы два раза в день, делать это нужно правильно, а многие этого не умеют. Также стоит полоскать рот водой после каждого приема пищи и следить за тем, что вы едите и пьете.
- Недостаток твердой пищи, которая способствует самоочищению зубов, и одностороннее пережевывание еды приводит к образованию стойкого налета. Также как и многие красящие продукты, например, кофе, красное вино и никотин.
- На формирование зубного камня влияет повышенная вязкость слюны, повышенная шероховатость эмали из-за пломбировочного материала, скученность зубов, нарушение обмена веществ, а также некоторые заболевания.
По словам доктора Обушенкова, зубной камень бывает двух типов — наддесневой и поддесневой. Первый вид реально заметить невооружённым глазом: он проявляется в виде желтых, бурых и коричневых пятен выше коневого края, между зубами и на фиссурах.
Поддесневой камень может обнаружить только стоматолог, так как отложения находятся в пародотонтальном кармане и скрыты десной. Он наиболее коварен, так как удалить его можно только при помощи специального оборудования и народными средствами с ним бороться бесполезно. Во-первых, это не даст результата. А во-вторых, такой камень провоцирует атрофию тканей, приводя к заболеваниям не только зубов, но и десен.
Как удаляют зубные камни
Профессиональная чистка осуществляется строго в кабинете стоматолога-гигиениста и проводить ее нужно хотя бы раз полгода-год. Избавиться от зубного камня можно только одним способом — полностью удалив его. Сделать это можно механически (чаще всего такое практикуется по отношению к локальным образованиям) или посредством ультразвуковой чистки.
Процедура довольно простая и занимает не больше полутора часов. Сначала врач проводит осмотр, выбирает подходящий метод и потом при помощи специального оборудования удаляет отложения. Чистка в большинстве случаев совершенно безболезненна, но, когда уже возник кариес или пошло поражение десен, пациенту делают местную анестезию.
Как противостоять появлению зубного камня
Своевременная профгигиена помогает избежать очень серьезных проблем и сохранить здоровые зубов и десен, поэтому пренебрегать ей не стоит. А вот что точно можно и нужно делать, так это противостоять образованию зубного налета и зубного камня.
Для этого:
- Проводите правильную ежедневную гигиену – пользуйтесь качественной зубной щеткой (менять её нужно раз в 3 месяца), ирригатором, монопучком, зубной нитью и зубными ершиками.
- Отдавайте предпочтения пастам с грамотно сбалансированным составом. Желательно, чтобы в нем были фтор, гидроксиапатит, ксилит, пробиотики.
- Сократите потребление продуктов, создающих кислую среду в полости рта. Это мягкая, сладкая еда, мучное, газировка.
- Следите за здоровьем – нарушенный обмен веществ в организме меняет состав слюны, и тогда она плохо выполняет свои защитные функции.
- И конечно – бросаем курить.