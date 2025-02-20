Зубной камень: причины возникновения и обязательно ли его удалять

Зубной камень формируется по целому ряду причин и вот самые распространенные из них:

Первая и самая важная — это использование плохих принадлежностей для чистки зубов (отказ от нитей, ирригатора, ершиков, некачественная паста и неподходящая зубная щетка), а также отсутствие систематической гигиены полости рта.

Даже если вы чистите зубы два раза в день, делать это нужно правильно, а многие этого не умеют. Также стоит полоскать рот водой после каждого приема пищи и следить за тем, что вы едите и пьете.

Недостаток твердой пищи, которая способствует самоочищению зубов, и одностороннее пережевывание еды приводит к образованию стойкого налета. Также как и многие красящие продукты, например, кофе, красное вино и никотин.

На формирование зубного камня влияет повышенная вязкость слюны, повышенная шероховатость эмали из-за пломбировочного материала, скученность зубов, нарушение обмена веществ, а также некоторые заболевания.

По словам доктора Обушенкова, зубной камень бывает двух типов — наддесневой и поддесневой. Первый вид реально заметить невооружённым глазом: он проявляется в виде желтых, бурых и коричневых пятен выше коневого края, между зубами и на фиссурах.

Поддесневой камень может обнаружить только стоматолог, так как отложения находятся в пародотонтальном кармане и скрыты десной. Он наиболее коварен, так как удалить его можно только при помощи специального оборудования и народными средствами с ним бороться бесполезно. Во-первых, это не даст результата. А во-вторых, такой камень провоцирует атрофию тканей, приводя к заболеваниям не только зубов, но и десен.

Как удаляют зубные камни

Профессиональная чистка осуществляется строго в кабинете стоматолога-гигиениста и проводить ее нужно хотя бы раз полгода-год. Избавиться от зубного камня можно только одним способом — полностью удалив его. Сделать это можно механически (чаще всего такое практикуется по отношению к локальным образованиям) или посредством ультразвуковой чистки.

Процедура довольно простая и занимает не больше полутора часов. Сначала врач проводит осмотр, выбирает подходящий метод и потом при помощи специального оборудования удаляет отложения. Чистка в большинстве случаев совершенно безболезненна, но, когда уже возник кариес или пошло поражение десен, пациенту делают местную анестезию.

Как противостоять появлению зубного камня

Своевременная профгигиена помогает избежать очень серьезных проблем и сохранить здоровые зубов и десен, поэтому пренебрегать ей не стоит. А вот что точно можно и нужно делать, так это противостоять образованию зубного налета и зубного камня.

Для этого: