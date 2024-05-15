Зима в мае: чем резкие «скачки» температуры могут быть опасны для организма человека

Конец весны 2024 года выдался для россиян богатым на «скачки» погоды. Если утром светит солнце, то вечером уже может кружиться легкий снег, и температура на градуснике стремится к нулю и даже ниже. Не удивительно, что из-за этих колебаний многие люди жалуются на плохое самочувствие. Портал «Страсти» решил узнать, действительно ли опасны эти резкие изменения погоды и к чему они могут привести.

Мария Ибадулоева, терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Видное ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, рассказала, что изменения, которые происходят в окружающей среде, по-разному влияют на людей. Для кого-то они могут пройти без особого негативного влияния. Но, к сожалению, у большинства имеются какие-то неполадки со здоровьем, и для них такие колебания могут нести угрозу.