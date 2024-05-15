Зима в мае: чем резкие «скачки» температуры могут быть опасны для организма человека
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Конец весны 2024 года выдался для россиян богатым на «скачки» погоды. Если утром светит солнце, то вечером уже может кружиться легкий снег, и температура на градуснике стремится к нулю и даже ниже. Не удивительно, что из-за этих колебаний многие люди жалуются на плохое самочувствие. Портал «Страсти» решил узнать, действительно ли опасны эти резкие изменения погоды и к чему они могут привести.
Мария Ибадулоева, терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Видное ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, рассказала, что изменения, которые происходят в окружающей среде, по-разному влияют на людей. Для кого-то они могут пройти без особого негативного влияния. Но, к сожалению, у большинства имеются какие-то неполадки со здоровьем, и для них такие колебания могут нести угрозу.
Большему риску подвержены люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как резкие колебания температуры, атмосферного давления и ставшие последнее время частыми магнитные бури, увеличивают нагрузку на сердце и весь организм в целом. Также в зоне риска находятся люди с заболеваниями суставов; болезнями легких и бронхов, иммунной системы, а также дети и пожилые.
Мария Ибадулоева
Терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Видное ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Даже здоровый человек, не имеющий ранее проблем со здоровьем, может испытывать недомогание, проявляющееся слабостью, головной болью, апатией, общим упадком сил.
Как не допустить обострения хронических заболеваний, сохранить в норме общее самочувствие и продолжить жить и работать в полном объеме?
1. Регулярный прием лекарственных препаратов, которые нужны для коррекции хронических заболеваний.
2. На момент неблагоприятных климатический факторов желательно нахождение под рукой аптечки с препаратами скорой помощи, например, гипотензивные препараты для быстрого снижения артериального давления.
3. Уменьшить физические и умственные нагрузки, снизить время использования сотового телефона, просмотра телевизора.
4. Полноценно питаться, постараться убрать из рациона тяжелую жирную пищу, следить за количеством соли и жидкости, сохранять необходимое время сна, а точнее спать не менее 7-8 часов в прохладном помещение с достаточной влажностью воздуха.
5. Сохранять тонус организма с помощью контрастного душа, профилактической гимнастики, прогулок на свежем воздухе.
6. Отказ от вредных привычек (курения, алкоголя, употребления энергетических напитков.