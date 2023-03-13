Зима отступает, а радости нет: психолог Ярикова о борьбе с сезонной депрессией
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Межсезонье часто является причиной обострения разных болезней, также данный период приносит в нашу жизнь апатию и нежелание что-либо делать. Кандидат психологических наук, психолог Елена Ярикова рассказала сайту-изданию «Страсти», почему возникает сезонная депрессия и как с ней справиться.
Причины
По словам специалиста, осенний период связан с переходом теплого времени на затяжную зиму, а весенний, наоборот, с наступлением тепла после долгих зимних месяцев, отсутствия солнца и общего ослабления организма. Наиболее часто депрессия проявляется в следующем:
- повышенная утомляемость
- потеря удовольствия и интереса к деятельности, которая ранее приносила радость
- перманентное плохое настроение
- отсутствие мотивации на какую-либо деятельность
- нежелание социальных контактов
- повышенная агрессивность
- проблемы со сном
В этот период особенно важно слушать себя и бережно относиться к своему здоровью. Если накопилась сильная усталость, это признак того, что пора взять отпуск или отгул. Если хочется побаловать себя, сходите в любимый ресторан, купите понравившуюся вещь, сделайте желанную процедуру. Если у вас желание активной деятельности – найдите дело по душе.
Елена Ярикова
Кандидат психологических наук, психолог
Исследования показали, что люди, которые были увлечены отношениями или новой деятельностью, не замечали, как один сезон сменялся другим, и на их психоэмоциональном состоянии это никак не отражалось. Это говорит о том, что важную роль играет то, как вы себя ощущаете на данном этапе своей жизни. Если работа не приносит удовольствие, зиму надо «пережить», дожить бы до праздников/до лета – это будет только приближать вас к состоянию, близкому к депрессивному.
Что делать?
Положительным моментом сезонных депрессий является то, что они временные и появляются в определенный период, к которому можно заранее подготовиться. Что делать?
В осенний и весенний периоды организм особенно нуждается в полноценном питании и витаминах. Их отсутствие или дефицит будет не только затягивать процесс выздоровления, но и служить поводом для возникновения сбоев в других системах организма, что только усугубит положение.
Отдых. Многозадачность и жизненный темп – неотъемлемая часть жизни большинства людей. Необходимость все успевать, делать несколько дел одновременно, широкий круг обязанностей, переработки приводят к эмоциональному выгоранию. Чтобы этого не происходило важно соблюдать режим отдыха. Помните – для того, чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать!
Все начинается с вас. Никто не придет и не устроит вам праздник и не будет вытаскивать из глубокой эмоциональной ямы. У вас есть самый главный помощник в жизни – это вы сами, поэтому все начинания должны происходить с нулевого километра – с вас. Начните гулять, займитесь спортом, давно мечтали о танцах – найдите студию, подзабыли язык – найдите в интернете адаптированные книги на иностранном языке, заскучали – сходите с друзьями в караоке или возьмите билет в аквапарк, надевайте яркую одежду, добавьте яркие аксессуары в одежу и привычный интерьер. Устраивайте себе праздник!
Меняйте сценарий своей жизни. Тот привычный вы уже хорошо выучили и знаете, что он ведет вас только к депрессии. В ваших силах поменять этот путь, ведь тот, кто ничего не делает, будет раз за разом повторять сценарий.
Елена Ярикова
Кандидат психологических наук, психолог