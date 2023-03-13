Зима отступает, а радости нет: психолог Ярикова о борьбе с сезонной депрессией

Исследования показали, что люди, которые были увлечены отношениями или новой деятельностью, не замечали, как один сезон сменялся другим, и на их психоэмоциональном состоянии это никак не отражалось. Это говорит о том, что важную роль играет то, как вы себя ощущаете на данном этапе своей жизни. Если работа не приносит удовольствие, зиму надо «пережить», дожить бы до праздников/до лета – это будет только приближать вас к состоянию, близкому к депрессивному.

Что делать?

Положительным моментом сезонных депрессий является то, что они временные и появляются в определенный период, к которому можно заранее подготовиться. Что делать?

В осенний и весенний периоды организм особенно нуждается в полноценном питании и витаминах. Их отсутствие или дефицит будет не только затягивать процесс выздоровления, но и служить поводом для возникновения сбоев в других системах организма, что только усугубит положение.