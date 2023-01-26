Жизнь после показа: покоривший подиум Prada 23-летний солист группы «ПИКЧИ!» о том, как он изменился

Год назад в миланском здании Fondazione Prada прошел показ мужской коллекции Prada осень-зима 2022, в котором принял участие в качестве модели 23-летний Олег Седанцов из Пензы, вокалист и автор песен поп-панк-группы «ПИКЧИ!». Ему – единственной модели из России – посчастливилось разделить подиум с известными на весь мир звездами: Кайлом Маклахленом , Джеффом Голдблюмом , Эйсом Баттерфилдом из «Полового воспитания», Эштоном Сандерсом из «Лунного света», Томасом Сэнгстером из «Хода королевы» и многими другими. Олег Седанцов рассказал passion.ru, как с тех пор изменилась его жизнь, и чем он занимается сегодня.

По словам музыканта, показ, вне всяких сомнений, придал ему уверенности в себе: «я стал чувствовать себя частью чего-то большего, общемирового», - признается Олег.

Во время показа ему удалось познакомиться с огромным количеством интереснейших людей, как моделей, так и организаторов. Прежде всего это, конечно же, Миучча Прада – итальянский дизайнер модной одежды, младшая внучка Марио Прады, основавшего фирму в 1913 году, и бельгийский дизайнер, второй креативный директор Prada с февраля 2020 года Раф Симонс. «Я счастлив что в моей жизни выдался шанс в живую познакомиться с этими великими людьми», - комментирует музыкант свое общение с ними.