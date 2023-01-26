Жизнь после показа: покоривший подиум Prada 23-летний солист группы «ПИКЧИ!» о том, как он изменился
Фото: личный архив Олега Седанцова
Год назад в миланском здании Fondazione Prada прошел показ мужской коллекции Prada осень-зима 2022, в котором принял участие в качестве модели 23-летний Олег Седанцов из Пензы, вокалист и автор песен поп-панк-группы «ПИКЧИ!». Ему – единственной модели из России – посчастливилось разделить подиум с известными на весь мир звездами: Кайлом Маклахленом, Джеффом Голдблюмом, Эйсом Баттерфилдом из «Полового воспитания», Эштоном Сандерсом из «Лунного света», Томасом Сэнгстером из «Хода королевы» и многими другими. Олег Седанцов рассказал passion.ru, как с тех пор изменилась его жизнь, и чем он занимается сегодня.
По словам музыканта, показ, вне всяких сомнений, придал ему уверенности в себе: «я стал чувствовать себя частью чего-то большего, общемирового», - признается Олег.
Во время показа ему удалось познакомиться с огромным количеством интереснейших людей, как моделей, так и организаторов. Прежде всего это, конечно же, Миучча Прада – итальянский дизайнер модной одежды, младшая внучка Марио Прады, основавшего фирму в 1913 году, и бельгийский дизайнер, второй креативный директор Prada с февраля 2020 года Раф Симонс. «Я счастлив что в моей жизни выдался шанс в живую познакомиться с этими великими людьми», - комментирует музыкант свое общение с ними.
Конечно, такой крупный показ оставил свой след в инфополе, как минимум. На меня стали обращать больше внимания в модельной среде. От модельной жизни я ничего не ожидал, я даже не понимал, что это такое, поэтому я просто получал чистую новую эмоцию от участия в этом.
Олег Седанцов
Вокалист и автор песен поп-панк-группы «ПИКЧИ!»
Сейчас Олег сфокусирован больше на музыке, потому что это приоритетное для него направление. Но и, конечно же, определенное внимание уделяется моделингу. «Я никогда не строю планов на будущее, но точно знаю, что буду писать треки, будем играть концерты и в моделинге тоже всё будет отлично», - заключил музыкант.
Фото: Личный архив Олега Седанцова