Жизнь после измены: как рассказать о предательстве партнеру и пройти через это

Измена в отношениях практически всегда рассматривается нами в негативном ключе. Она способна разрушить отношения, и точно нельзя однозначно ответить на вопрос, рассказывать о ней или нет. Клинический психолог Евгения Пименова перечислила пять аспектов, которые стоит знать, если предательство все же произошло.

Первое, если второй партнер узнает об измене - это так или иначе в моменте приводит к потери близости и доверия. Конечно, некоторым парам удается сохранять и создавать даже более глубокие отношения. Но для этого нужна хорошая осознанность и заинтересованность в этом обоих партнеров.

Второе, есть люди, которые после измены испытывают сильнейшие муки совести. Пытаясь с ними справиться, человек переносит ответственность на своего партнера, рассказывая ему о предательстве. То есть, желая облегчить свое состояние, причиняет боль другому.