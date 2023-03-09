Жизнь после измены: как рассказать о предательстве партнеру и пройти через это
Психолог Евгения Пименова рассказала, как сообщить об измене партнеру и пережить это.
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Измена в отношениях практически всегда рассматривается нами в негативном ключе. Она способна разрушить отношения, и точно нельзя однозначно ответить на вопрос, рассказывать о ней или нет. Клинический психолог Евгения Пименова перечислила пять аспектов, которые стоит знать, если предательство все же произошло.
Первое, если второй партнер узнает об измене - это так или иначе в моменте приводит к потери близости и доверия. Конечно, некоторым парам удается сохранять и создавать даже более глубокие отношения. Но для этого нужна хорошая осознанность и заинтересованность в этом обоих партнеров.
Второе, есть люди, которые после измены испытывают сильнейшие муки совести. Пытаясь с ними справиться, человек переносит ответственность на своего партнера, рассказывая ему о предательстве. То есть, желая облегчить свое состояние, причиняет боль другому.
Третье - партнер может никогда не простить вам измену. Обнаружение неверности может разрушить отношения раз и навсегда. Кроме того, реакция партнера во многом определяется его личностными особенностями, уровнем доверия и самооценкой.
Для некоторых людей факт измены может стать разрушительным, стать серьезной психологической травмой. И тогда вопрос, готовы ли вы подвергнуть своего любимого человека этому испытанию?
Евгения Пименова
Клинический психолог, гештальт-терапевт, супервизор
Четвертый аспект состоит в том, что даже, если вам кажется, что вы никоем образом не выдаете себя и ничто не говорит об измене, в ваших отношениях все равно может что-то меняться. Появляется напряжение, ваша тревожность может повышаться из-за страха того, что правда вскроется. Все это так или иначе будет считываться вашим партнером. Он может просто чувствовать, что с отношениями что-то не так, поэтому важно проработать тему измены наедине с собой или со специалистом.
И последнее, пятое, что стоит учитывать, - иногда, желая рассказать об измене, мы хотим неосознанно причинить боль партнеру за какие-то обиды или спровоцировать разрыв. И если это так, стоит в принципе задуматься о целесообразности сохранения отношений. В таком случае расстаться с нелюбимым следует другим способом.
В связи со всем вышеперечисленным, если у вас появилась мысль рассказать об измене, сначала задайте себе следующие вопросы: хотите ли вы улучшить или ухудшить ситуацию? Справится ли ваш партнер с такой информацией? Хватит ли у него сил это преодолеть? Хватит ли вам сил справиться с последствиями? Что станет с вашими отношениями? Может ли ваше признание причинить кому-то реальный вред? Не хотите ли вы отомстить за что-то партнеру? Хотите ли вы сами сохранить отношения?
В любом случае сначала нужно разобраться в себе. Понимание своих мотивов может помочь не только избежать измен в будущем, но и простить себя. Ведь мы все неидеальны, все мы совершаем ошибки, и важно в первую очередь их осознавать, признавать и не повторять. Измена - это предательство, предательство партнера, отношений и себя. Но ваша ответственность в том, чтобы этот опыт прожить и искупить, и не всегда стоит втягивать в это другого человека.
Клинический психолог, гештальт-терапевт, супервизор
Евгения Пименова