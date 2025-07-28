«Живет в Москве или находится в США»: продюсер рассказал, чем занимается Игорь Крутой

В последние годы композитор Игорь Крутой редко появляется на телевидении и практически не выходит в свет. При этом он продолжает активно работать и заниматься творчеством. Об этом сайту «Страсти» рассказал музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов.

«Он никуда не пропал, он занимается сейчас продюсированием молодых творческих людей. Так сказать, делает очередной вклад в музыку, и у него все хорошо несмотря на то, что он крайне редко появляется сейчас на публике», - сказал Дворцов.

Как пояснил шоумен, у Игоря Яковлевича нет никакой необходимости постоянно мелькать в медиапространстве и напоминать о себе, поэтому все свободное время он проводит в окружении семьи в США, но чаще все же работает в Москве.

«Он живет в Москве или находится в США с семьей. Он является одним из лидеров нашей эстрады, композитором, продюсером. Для многих артистов как писал песни, так и будет писать. Молодых дарований он сейчас очень любит, поднимает, ценит», - сказал продюсер.

Дворцов также подчеркнул, что Игорь Крутой зарабатывает не только творчеством, но и является успешным бизнесменом.

«Он человек не бедный, есть откуда доходы брать», - заверил шоумен.

Говоря о ценах на новые песни, Дворцов отметил, что все зависит от авторства и прочих деталей.

«Не меньше, чем полмиллиона рублей плюс-минус», - предположил Дворцов.

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