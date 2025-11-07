«Живет новую жизнь»: что ждет певицу Натали после возвращения на сцену и смерти мужа

В 2023 году скончался Александр Рудин, муж Натали. Певица тяжело переживала смерть супруга: она ушла со сцены, отменила все гастроли, съемки и отказалась от общения с прессой. На протяжении нескольких лет артистка вела уединенный образ жизни, лишь изредка напоминая о себе в соцсети, где писала о смерти и посланиях от умершего Александра. Однако под конец 2025 года Натали приняла участие в развлекательном шоу. Более того, в СМИ появилась новость о возвращении певицы на сцену в новогоднюю ночь. В беседе с сайтом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов поделился мнением, что артистка смирилась со смертью супруга и начала новую жизнь.

«Да, она смирилась и живет новую жизнь. Думаю, во время паузы она занималась собой, домашними делами. Насколько я знаю, Натали готовит новый альбом», — высказался продюсер.

По словам Дворцова, публика ждет возвращения Натали. Более того, Сергей убежден, что творческая пауза не повлияла негативно на ее карьеру: заказчики мероприятий любят и ценят певицу за легкость в общении.

«Я поддерживаю певицу в этом начинании. Публика ее любит и ждет. Она звезда 90-х и нулевых. Я думаю, что Натали ждет новая эра славы после возвращения и смерти мужа. Она сможет полноценно вернуться на эстраду, ее место не заняла молодежь. Натали была и будет востребована, потому что является лояльной артисткой, идущей на компромисс. Она легка на подъем, сотрудничество», — резюмировал продюсер.