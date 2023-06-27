Жить без него не могу: как перестать зацикливаться на другом человеке
Нейропсихолог Наталья Комоза рассказала, как перестать зацикливаться на другом человеке .
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Если мысли об одном и том же человеке постоянно вас преследуют, то это означает, что вы зациклились и попали в зависимость от него. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» нейропсихолог и автор метода Кинезио-Нейропрограммирования Наталья Комоза объяснила, в чем опасность подобного положения.
По словам эксперта, частые фантазии об определенной персоне — далеко не единственный признак зацикленности. Если в отсутствии человека уровень вашей жизненной энергии падает, а настроение зависит от того, как он к вам относится, то вы оказались в ловушке. В сложившейся ситуации вы теряете интерес к себе и начинаете ставить потребности объекта внимания выше своих.
«Если вы попали в такое положение, это говорит только об одном: у вас глубокие внутренние проблемы, связанные с недостатком чувства собственной значимости, ценности, важности, а также с самооценкой в целом. Это чувство формируется у человека в детстве, когда его мозг в процессе формирования создает нейронные связи, отвечающие за его самоощущения и проявление в этом мире», — высказалась специалист.
Наталья Комоза
Нейропсихолог
Наталья пояснила: если родители не дали ребенку полноценной любви и заботы, ни уделяли ему нужного внимания, то в прошивке такого человека на нейронном уровне образуется пустота, которая в дальнейшем будет выражаться эмоциональным голодом. Образованную брешь вы будете заполнять с помощью других людей.
Что делать в сложившейся ситуации?
В современном мире есть множество способов, как избавиться от подобной проблемы. Например, вы можете познакомиться с новыми людьми, найти хобби или отправиться в путешествие. Однако, по мнению психолога, подобные методы лишь избавят вас от симптомов на короткий срок, но не устранят причину зацикленности: на подсознательном уровне вы продолжите искать того, кто станет смыслом вашей жизни. Вот почему Комоза советует в данном случае обратиться за помощью к психологу.
«Идите сразу к специалисту, который поможет вам сформировать новые нейропрограммы, благодаря чему вы станете для себя центром, опорой и смыслом. И тогда вы почувствуете себя любимыми, интересными и перестанете закрывать дефициты с помощью других людей, растворяться в ком-то, сконцентрируетесь на своих потребностях и целях», — резюмировала Наталья.
Наталья Комоза
Нейропсихолог