Жить без него не могу: как перестать зацикливаться на другом человеке

Если мысли об одном и том же человеке постоянно вас преследуют, то это означает, что вы зациклились и попали в зависимость от него. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» нейропсихолог и автор метода Кинезио-Нейропрограммирования Наталья Комоза объяснила, в чем опасность подобного положения.

По словам эксперта, частые фантазии об определенной персоне — далеко не единственный признак зацикленности. Если в отсутствии человека уровень вашей жизненной энергии падает, а настроение зависит от того, как он к вам относится, то вы оказались в ловушке. В сложившейся ситуации вы теряете интерес к себе и начинаете ставить потребности объекта внимания выше своих.