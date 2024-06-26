«Желудок остается в виде трубки»: врачи рассказали о бариатрической операции, которую могла сделать Алла Пугачева

Ожирение — одна из самых главных проблем современного человечества. С ним можно бороться по-разному — диетой, физической нагрузкой, изменением пищевого поведения — но часто случается так, что ничего из вышеперечисленного не помогает. Тогда решением может стать бариатрическая операция, или операция по уменьшению желудка. На такую могла решиться певица Алла Пугачева. Что это за манипуляция, какие нюансы следует знать перед ее проведением и так ли просто сбросить вес, лишь «ушив» желудок, сайту «Страсти» рассказали практикующий врач-хирург клиники «Столица» Руслан Наталинов и бариатрический хирург, кандидат медицинских наук, руководитель центра бариатрической хирургии «СМ-Клиника» Владислав Давыдов.

Бариатрические операции (бариатрии) направлены прежде всего на улучшение качества жизни пациента. Эстетическая составляющая, конечно, тоже имеет значение, однако на первый план выходит борьба с такими спутниками ожирения, как диабет 2 типа, гипертония, заболевания опорно-двигательного аппарата, и прочими заболеваниями, серьезно влияющими на состояние здоровья человека.

На сегодняшний день есть несколько основных видов операций по уменьшению желудка:

• продольная резекция желудка — часть органа удаляется, благодаря чему он становится довольно узким. Как итог — количество потребляемой человеком пищи значительно уменьшается, так как физически невозможно есть много;

• различные виды шунтируюших операций (желудочное, билиопанкреатическое и их модификации) — желудок делится на две части, меньшая из которых хирургическим путем соединяется с тонким кишечником;

Какую операцию выбрать, решается в индивидуальном порядке.

Практикующий врач-хирург клиники «Столица» Руслан Наталинов, имеющий стаж успешной работы 13 лет, поделился с нами информацией об эффективности разных видов операций. Результаты таких вмешательств мы можем видеть буквально каждый день: на обложках журналах, в эфире телеканалов. Многие звезды победили коварную болезнь — ожирение, именно с помощью такой операции.