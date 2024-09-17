«Зеркало возраста и состояния организма»: методы поддержания молодости зоны глаз и шеи

Большинство женщин уверены, что самые деликатные зоны на лице и теле — это губы, грудь и руки. Однако специалисты бьюти-индустрии утверждают, что это далеко не так. На самом деле прежде всего стоит обращать внимание на область вокруг глаз и шею. Почему именно они? Об этом сайту «Страсти» рассказала врач дерматовенеролог-косметолог Ксения Абрамова.

Почему глаза и шея относятся к самым деликатным зонам

Как пояснила специалист, все дело в их строении. Говоря о состоянии шеи, подразумевается область платизмы. Это тонкая плоская мышца шеи. Она залегает на поверхности, сращена с кожным лоскутом и всегда в динамике, а потому очень редко расслабляется. Именно от ее состояния зависит молодость и красота данной области.

К тому же шея не обладает выраженным слоем подкожно-жировой клетчатки, потому первой подвергается возрастным изменениям. Кожа обвисает, становится дряблой, появляются складки и морщины.

А еще эта зона чаще всего сталкивается с активными солнечными лучами — в отличие от лица шею редко защищают с помощью одежды или санскринов, что приводит к образованию пигментных пятен и преждевременному старению.

Что касается области глаз, то здесь практически схожее строение — есть мышцы, располагающиеся близко к поверхности, а подкожно-жировая клетчатка практически отсутствует. Эпидермис в этой зоне очень тонкий – всего 0,1 мм. Он не содержит сальных и потовых желез, зато обладает разветвленной системой мелких сосудов и капилляров, а также волокнами эластина и коллагена, которые имеют свойство со временем растягиваться и деформироваться. И выходит, что глаза – зеркало души, а кожа вокруг них – зеркало возраста и состояния организма.