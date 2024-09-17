«Зеркало возраста и состояния организма»: методы поддержания молодости зоны глаз и шеи
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Большинство женщин уверены, что самые деликатные зоны на лице и теле — это губы, грудь и руки. Однако специалисты бьюти-индустрии утверждают, что это далеко не так. На самом деле прежде всего стоит обращать внимание на область вокруг глаз и шею. Почему именно они? Об этом сайту «Страсти» рассказала врач дерматовенеролог-косметолог Ксения Абрамова.
Почему глаза и шея относятся к самым деликатным зонам
Как пояснила специалист, все дело в их строении. Говоря о состоянии шеи, подразумевается область платизмы. Это тонкая плоская мышца шеи. Она залегает на поверхности, сращена с кожным лоскутом и всегда в динамике, а потому очень редко расслабляется. Именно от ее состояния зависит молодость и красота данной области.
К тому же шея не обладает выраженным слоем подкожно-жировой клетчатки, потому первой подвергается возрастным изменениям. Кожа обвисает, становится дряблой, появляются складки и морщины.
А еще эта зона чаще всего сталкивается с активными солнечными лучами — в отличие от лица шею редко защищают с помощью одежды или санскринов, что приводит к образованию пигментных пятен и преждевременному старению.
Что касается области глаз, то здесь практически схожее строение — есть мышцы, располагающиеся близко к поверхности, а подкожно-жировая клетчатка практически отсутствует. Эпидермис в этой зоне очень тонкий – всего 0,1 мм. Он не содержит сальных и потовых желез, зато обладает разветвленной системой мелких сосудов и капилляров, а также волокнами эластина и коллагена, которые имеют свойство со временем растягиваться и деформироваться. И выходит, что глаза – зеркало души, а кожа вокруг них – зеркало возраста и состояния организма.
«Так, из-за недостатка увлажнения участки под нижними веками проваливаются, а отсутствие нормального сна оборачивается синяками. А если человек обладает активной мимикой, часто щурится, не нося линзы или очки, то вокруг глаз образуются морщинки – «гусиные лапки»
Ксения Абрамова
Врач дерматовенеролог-косметолог, эксперт в сфере AntiAGE терапии
Каким должен быть домашний уход за областью глаз и шеи
Во-первых, не пренебрегайте тщательным демакияжем, выбирая средства без содержания спирта, консервантов и отдушек. Лучше всего подойдут косметическое молочко, мягкая эмульсия, гидрофильное масло или мицеллярная вода. Также не отказывайтесь от использования тоников и увлажняющих гелей.
Во-вторых, после очищения тщательно увлажняйте кожу. Для этой цели подойдут специализированные сыворотки и кремы. Также стоит использовать средства с УФ-защитой, причем не только летом, но и в остальные времена года. Для области вокруг глаз можно использовать увлажняющие патчи, а для шеи – специальные маски.
В-третьих, грамотно подбирайте питательные средства. Они должны работать на благо вашей красоты и решать определенные проблемы, например, компенсировать нехватку витаминов, гиалуроновой кислоты и коллагена. Если хотите достичь наилучшего результата, доверьте подбор косметики профессиональному косметологу.
Косметологические методы поддержания молодости и красоты зоны глаз и шеи
Как правило, этим зонам очень не достает расслабления, поэтому в борьбе с морщинами в деликатных зонах используется ботулинотерапия. Она подарит мышцам нужный уровень релаксации, а также поддержит гидратацию дермы в норме.
Неплохо работают процедуры с препаратами коллагена и аминокислотами.
Для восстановления баланса влаги и возвращения тонуса кожи используйте биоревитализацию, мезотерапию и PRP-терапию. В особо запущенных случаях косметолог может предложить филлеры на основе гиалуроновой кислоты или нитевой лифтинг, который остановит птоз кожи шеи.
- Инъекционные методики прекрасно сочетаются с аппаратными. Как правило, используют:
- Микроигольчатый RF-лифтинг;
- Свето- и фототерапию;
- Лазерные методики;
- Термолифтинг;
- Микротоки;
- SMAS-лифтинг на аппарате ULTRAFORMER (у него в наличии имеется специальная насадка для работы с очень тонкой кожей).
Все эти аппаратные методики воздействуют на кожу деликатных зон разным способом, но после них кожа уплотняется, а ее регенерационный потенциал повышается.
«Перед началом борьбы за молодость и красоту области глаз и шеи, всегда необходима консультация с врачом-косметологом. Ведь у каждой пациентки свои особенности архитектуры мышц, тип кожи и старения. Одной могут потребоваться дренажные процедуры перед началом аппаратной терапии, а другая может сразу приступить к инъекциям, повышающим гидратацию и плотность кожи. Так что протокол лечения подбирается в зависимости от индивидуальных особенностей организма»
Ксения Абрамова
Врач дерматовенеролог-косметолог, эксперт в сфере AntiAGE терапии