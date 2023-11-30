Зеленые тени, сияющая кожа и цветные стрелки: какой мейкап сделать на Новый год — 2024

В новогоднюю ночь блесток много не бывает. В тренде по-прежнему все, что сияет и переливается: металлические тени, хайлайтеры, бронзеры, блески для губ с шиммером, рассыпчатый глиттер. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» национальный визажист Max Factor в России и участник Московской недели красоты Владимир Калинчев рассказал, какой макияж сделать на Новый год.

В цветах года

Встречать Новый год в цветах его символа стало традицией. Согласно восточному календарю, хозяин 2024 года — Зеленый Деревянный Дракон. В Китае верят, что удачу Дракону приносят золотой, серебряный и серо-белый цвета. Если вам нравятся яркие краски, обратите внимание на зеленый, красный и оранжевый.

«Поскольку макияж должен сочетаться с нарядом, в новогоднюю ночь можно поэкспериментировать с тенями для век, карандашами и глиттерами зеленых оттенков: мяты, изумруда, лайма, молодой травы. Если зеленый — свежий тренд в макияже, то красная помада — нестареющая классика, которая всегда актуальна. Главное — подобрать правильный оттенок, учитывая ваш цвет волос, кожи и глаз», — сообщил визажист.

Идеи для новогоднего макияжа

«Праздничный макияж — это история не про тренды. Важно, чтобы он вам подходил. Но если хочется чего-то необычного, есть несколько бьюти-идей, как сделать образ более ярким и запоминающимся», — пояснил Владимир.

Металлические тени для век. Можно использовать тени с мелкими светоотражающими частицами или с шиммером. Нет никаких правил и ограничений. Выбирайте то, что вам по душе: светлые или насыщенные темные оттенки, золото, серебро, бронзу, медь.

Блестящие губы. Эффект влажных, глянцевых, как виниловые пластинки, губ можно создать с помощью блеска. Даже самые стойкие помады, как правило, не переживают новогодних застолий, и поправить такой макияж затруднительно. Блески в этом плане удобнее. С их помощью можно быстро обновить мейкап, даже если под рукой нет зеркала.

Ровная сияющая кожа. Можно использовать тональный крем или пудру со светоотражающими частицами и кремовый хайлайтер для скул. Это дает естественное свечение кожи.

Стрелки. Это — беспроигрышный вариант. Можно нарисовать широкие или тонкие, изящные яркие стрелки, нанести блестки на классическую черную подводку. Сейчас легко найти блестки, которые прочно фиксируются на коже за 20–30 секунд. С их помощью можно создать «морозную» стрелку, сделать макияж зимним и праздничным.

«В Новый год можно все. Когда еще, если не в эту ночь, носить яркий, сияющий макияж. Главное, чтобы вы чувствовали себя в нем комфортно. Кроме того, стоит подумать о долговечности мейкапа. Используйте специальные средства для того, чтобы продлить его жизнь: праймер для губ и лица, базу под тени, стойкую тональную основу, фиксирующий спрей», — резюмировал визажист.