Здоровье после 30: врач Полторацкая рассказала, на что следует обращать внимание

Если показатели холестерина повышены, надо обратиться к терапевту или кардиологу, ни в коем случае не оставлять эти изменения без внимания. Особенно, если есть неблагоприятная наследственность в семье по сердечно-сосудистым заболеваниям, к примеру, ранние инсульты или инфаркты у родителей.

При появлении таких жалоб, как шум в ушах, головные боли, головокружение, следует обратить внимание на артериальное давление, контролировать его изменения. Измеряйте давление утром и вечером в течение нескольких дней; если значения будут выше 120/80 мм рт.ст, это повод для обращения к врачу-терапевту.

2. Эндокринная система

Рекомендуются ежегодные исследования глюкозы крови и гормона щитовидной железы ТТГ-тиреотропного гормона. Особенно это важно людям с избыточной массой тела, ожирением, а также с отягощенной наследственностью по сахарному диабету и заболеваниям щитовидной железы.

3. Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ)

После 30 лет возможно развитие неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Заболевание характеризуется избыточным накоплением жира в клетках печени у лиц, не употребляющих алкоголь в чрезмерном количестве. НАЖБ включает два патологических состояния: стеатоз и стеатогепатит. Последний может перейти в фиброз, а затем в цирроз печени.