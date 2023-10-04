Здоровье после 30: врач Полторацкая рассказала, на что следует обращать внимание
Врач Полторацкая рассказала о четырех болезнях, которые развиваются после 30 лет.
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С возрастом увеличивается риск развития хронических заболеваний. Что нужно делать и на что обратить внимание, чтобы предупредить развитие недугов, портал «Страсти» узнал у врача-терапевта Центра молекулярной диагностики CMD Перово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидата медицинских наук Ольги Полторацкой.
1. Сердечно-сосудистая система
В настоящее время в связи с воздействием вредных факторов риска атеросклероз начинает развиваться очень рано - среди детей и подростков. Не говоря уже о тех, кому за 30.
Необходимо хотя бы раз в год проверять уровень холестерина в крови. Если он повышен более 5,0 ммоль/л, необходимо сделать более развернутый анализ: посмотреть плохой холестерин (липопротеиды низкой плотности - ЛПНП) и хороший - липопротеиды высокой плотности (ЛПВП), а также триглицериды (Простые жиры (липиды), которые обеспечивают энергией клетки в условиях голодания или усиленной физической нагрузки. Увеличение их уровня в крови — одна из причин развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, печени, поджелудочной железы. Триглицериды поступают с продуктами или формируются в печени, жировых клетках. – Прим. «Страсти»).
Ольга Полторацкая
Врач-терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Перово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук
Если показатели холестерина повышены, надо обратиться к терапевту или кардиологу, ни в коем случае не оставлять эти изменения без внимания. Особенно, если есть неблагоприятная наследственность в семье по сердечно-сосудистым заболеваниям, к примеру, ранние инсульты или инфаркты у родителей.
При появлении таких жалоб, как шум в ушах, головные боли, головокружение, следует обратить внимание на артериальное давление, контролировать его изменения. Измеряйте давление утром и вечером в течение нескольких дней; если значения будут выше 120/80 мм рт.ст, это повод для обращения к врачу-терапевту.
2. Эндокринная система
Рекомендуются ежегодные исследования глюкозы крови и гормона щитовидной железы ТТГ-тиреотропного гормона. Особенно это важно людям с избыточной массой тела, ожирением, а также с отягощенной наследственностью по сахарному диабету и заболеваниям щитовидной железы.
3. Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ)
После 30 лет возможно развитие неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Заболевание характеризуется избыточным накоплением жира в клетках печени у лиц, не употребляющих алкоголь в чрезмерном количестве. НАЖБ включает два патологических состояния: стеатоз и стеатогепатит. Последний может перейти в фиброз, а затем в цирроз печени.
Как правило, НАЖБ возникает у людей с метаболическими нарушениями: избыточная масса тела (за счёт жирововй массы); дислипидемия (повышение холестерина липопротеидов низкой плотности - плохого холестерина и триглицеридов); нарушениями углеводного обмена (преддиабет, сахарный диабет 2 типа). НАЖБ является независимым предиктором (фактором, который повышает риск развития) сердечно-сосудистых заболеваний, гепатоцеллюлярной карциномы, злокачественных новообразований различной локализации. То есть, ее наличие, в дальнейшем может влиять на развитие этих болезней.
Ольга Полторацкая
Врач-терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Перово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук
4. Опорно-двигательная система
После 30-35 лет постепенно снижается плотность костной ткани, особенно к моменту наступления менопаузы. Чтобы помочь организму справиться с негативными изменениями, необходимо контролировать уровень кальция и витамин D в крови. Если наблюдается дефицит кальция и витамина D, следует обратиться к терапевту или эндокринологу. Врач назначит обследование, если в этом есть необходимость и порекомендует лечение.
Для того, чтобы снизить риски и предупредить развитие хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата, к которым относятся артрит; артроз; остеопороз; остеоартроз; остеохондроз; бурсит; миозит, необходимо:
— регулярно проходить диспансеризацию: сдавать кровь на холестерин, глюкозу крови, витамин D, кальций;
— ежегодно делать ультразвуковое исследование брюшной полости;
— поддерживать здоровый образ жизни: наладить правильное питание - ограничить легкоусвояемые углеводы, ограничить избыточное потребление соли, включить в рацион питания больше фруктов, овощей, орехов, рыбы; регулярно заниматься спортом - фитнесс, пилатес, ходьба; контролировать свой вес; отказаться от вредных привычек - алкоголь, курение;
— стараться избегать стрессов.
Такая же практика хороша и для уменьшения вероятностей переломов, вывихов, растяжений.