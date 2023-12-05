Заслуга хорошей ринопластики: пластический хирург рассекретил операции Дженнифер Энистон
Пластический хирург рассказал об операциях звезды «Друзей» Дженнифер Энистон.
© Everett Collection/East News
Звезда сериала «Друзья» 54-летняя Дженифер Энистон не сходит с первых полос глянца многие десятилетия. Поклонники восхищаются внешностью актрисы и отмечают малейшие изменения в ее образе. Пластический хирург Дмитрий Васильев рассказал порталу «Страсти», на какие манипуляции решилась голливудская знаменитость и стоит ли следовать её примеру.
Для своего возраста Дженифер Энистон, отмечает специалист, выглядит прекрасно: у нее стройная фигура, отсутствие морщин и подтянутый овал лица. По словам хирурга, у звезды усталый тип старения, который характеризуется ранними и глубокими мимическими морщинами, заломами, опущением уголков рта и формированием брылей.
«Очевидно, что Дженифер прибегает к косметологическим процедурам с использованием ботулотоксина в технике Fullface, увлажнённость и сияние кожи придают процедуры мезотерапии и биоревитализации, также поддерживать такой чёткий овал лица можно с помощью SMAS-лифтинга. Рискну предположить, что всё же звезда прибегала к эндоскопической подтяжке лица и возможно, блефаропластике».
Дмитрий Васильев
Пластический хирург
Эксперт сравнил архивные снимки актрисы и более свежие. На них отчётливо видно, что изящный нос Дженифер — заслуга хорошей ринопластики. И скорее всего, их было две. Так актриса избавилась от природной горбинки, и нос стал уже.
«Это тот случай, когда мы видим блестящий результат хирургического вмешательства, ведь следы от него почти не видны, а новая форма носа идеально подходит типу лица и делает его гармоничнее. Кроме того, изменениям подвергся и подбородок звезды. Возможно, актриса сделала его более округлым с помощью импланта у хирурга или филлера в кабинете косметолога. Что касается фигуры Энистон, то можно заподозрить очень гармонично сделанную маммопластику, но это может быть и заслуга хорошо подобранного белья и одежды. В целом, глядя на фотографии Дженифер Энистон мы видим, как удачно проведены все манипуляции, и они являются практически незаметными, но освежают актрису, позволяя выглядеть молодо и здорово».
Дмитрий Васильев
Пластический хирург