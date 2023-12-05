Заслуга хорошей ринопластики: пластический хирург рассекретил операции Дженнифер Энистон

Звезда сериала «Друзья» 54-летняя Дженифер Энистон не сходит с первых полос глянца многие десятилетия. Поклонники восхищаются внешностью актрисы и отмечают малейшие изменения в ее образе. Пластический хирург Дмитрий Васильев рассказал порталу «Страсти», на какие манипуляции решилась голливудская знаменитость и стоит ли следовать её примеру.

Для своего возраста Дженифер Энистон, отмечает специалист, выглядит прекрасно: у нее стройная фигура, отсутствие морщин и подтянутый овал лица. По словам хирурга, у звезды усталый тип старения, который характеризуется ранними и глубокими мимическими морщинами, заломами, опущением уголков рта и формированием брылей.