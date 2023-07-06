Запросы одиноких и замужних женщин: пластический хирург составил топ-3 популярных операций

Маммопластика

Коррекция груди – еще одна актуальная операция среди девушек любого возраста. В молодости для многих важно стать более уверенной в себе – если, к примеру, природная форма не больше «единички», и это является поводом для комплексов. После замужества и родов – привести форму в порядок, избавиться от асимметрии . Приятная тенденция заключается в том, что многие женщины стремятся сохранить естественные и природные очертания груди. И даже в молодом возрасте запрос на неэстетичную шарообразную форму уже практически не встречается. Сегодня спрос на аккуратные импланты каплевидной формы, которые подбираются врачом в соответствии с анатомическими особенностями фигуры.

К редукционной маммопластике также обращаются, если грудь очень большая и женщина хочет добиться более удобной формы, чтобы избавиться от дискомфорта и исключить серьезную нагрузку на позвоночник.

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