Запросы одиноких и замужних женщин: пластический хирург составил топ-3 популярных операций
Пластический хирург Алексанян рассказал о 3 популярных запросах одиноких и замужних женщин.
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В любом возрасте и статусе женщина хочет нравится себе и окружающим. И не всегда визитов к косметологу бывает достаточно. Во многих случаях исправить ситуацию по силам только профессиональным пластическим хирургам. Доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян рассказал порталу «Страсти», с какими запросами приходят в клинику одинокие молодые и уже замужние женщины.
Бескровная ринопластика
Коррекция носа пользуется популярностью в любом возрасте. Но если молодые девушки обращаются к хирургу в надежде изменить форму, убрать горбинку и сделать нос в целом более изящным и аккуратным, то женщин постарше волнует омолаживающий эффект. Как это удается сделать? С возрастом лицо чаще всего становится более худым и вытянутым, поэтому нос начинает выделяться сильнее. Эстетическое восприятие теряется и многим девушкам свое отражение в зеркале нравится уже не так как раньше.
Есть и другие неприятные возрастные нюансы – опущение или загибание кончика. Ювелирная аккуратная работа хирурга поможет все исправить, не нарушая пропорций лица. Но большое значение имеет выбранная методика и, конечно, врач, который ее успешно практикует много лет.
Тигран Алексанян
Доктор медицинских наук, профессор, эксперт по ринопластике, главный врач клиники Art Plastic
Маммопластика
Коррекция груди – еще одна актуальная операция среди девушек любого возраста. В молодости для многих важно стать более уверенной в себе – если, к примеру, природная форма не больше «единички», и это является поводом для комплексов. После замужества и родов – привести форму в порядок, избавиться от асимметрии. Приятная тенденция заключается в том, что многие женщины стремятся сохранить естественные и природные очертания груди. И даже в молодом возрасте запрос на неэстетичную шарообразную форму уже практически не встречается. Сегодня спрос на аккуратные импланты каплевидной формы, которые подбираются врачом в соответствии с анатомическими особенностями фигуры.
К редукционной маммопластике также обращаются, если грудь очень большая и женщина хочет добиться более удобной формы, чтобы избавиться от дискомфорта и исключить серьезную нагрузку на позвоночник.
Бьютификация
И одинокие и замужние женщины любого возраста сегодня хотят использовать максимум возможностей для улучшения образа. Бьютификация – один из главных трендов, и привлекает он, прежде всего, малоинвазивными методиками. Комплексные программы удобны тем, что экономят финансы, время и при этом позволяют добиться того эффекта, который наиболее актуален для женщины. Улучшить черты лица, поработать с несовершенствами, добиться anti-age эффекта – практически любой запрос выполним. Чаще всего в списке: эндоскопическая подтяжка, коррекция нитями, SMAS-лифтинг, инъекционные методики.
Конечно, популярны и другие операции. Например, девушки часто приходят с запросом удалить комки Биша, чтобы сделать более рельефным овал лица. А более взрослые замужние женщины после родов хотят привести в порядок контуры тела при помощи абдоминопластики и липосакции. Для каждого пациента квалифицированный врач старается подобрать оптимальный результат и, по возможности, провести комбинированное вмешательство, чтобы эффект был более выраженным.
Тигран Алексанян
Доктор медицинских наук, профессор, эксперт по ринопластике, главный врач клиники Art Plastic