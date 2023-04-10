Заливают цементом: клинер раскрыл, как ликвидируют протечки от покойников в многоэтажках

Если мертвое тело длительное время находится в квартире на полу, то продукты разложения могут проникнуть в бетонные перекрытия между этажами. В таком случае специалисты, занимающиеся уборкой помещений после трупов, выбивают бетонные перекрытия насквозь.

Подробнее об этом порталу «Страсти» рассказал руководитель и основатель компании по уборке квартир в сложных ситуациях.

Максимальная протечка за все время его работы составила 3 этажа – с девятого по седьмой.

«В таких случаях мы насквозь выбивали бетонные перекрытия для того, чтобы прочистить эти места», - поделился источник.