Заливают цементом: клинер раскрыл, как ликвидируют протечки от покойников в многоэтажках
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Если мертвое тело длительное время находится в квартире на полу, то продукты разложения могут проникнуть в бетонные перекрытия между этажами. В таком случае специалисты, занимающиеся уборкой помещений после трупов, выбивают бетонные перекрытия насквозь.
Подробнее об этом порталу «Страсти» рассказал руководитель и основатель компании по уборке квартир в сложных ситуациях.
Максимальная протечка за все время его работы составила 3 этажа – с девятого по седьмой.
«В таких случаях мы насквозь выбивали бетонные перекрытия для того, чтобы прочистить эти места», - поделился источник.
Самые неприятные и сложные ситуации – когда затекает в межплитное пространство. Разбить плиту полноценно и зачистить ее невозможно и даже опасно. Поэтому специалисты заливают межплитные пространства цементом, чтобы «законсервировать» протечку. Дополнительно туда помещается дезинфицирующее средство.
«Это срабатывало, и никаких последствий в дальнейшем не было», - сообщил собеседник.
Подробнее об уборке квартир после покойников читайте в нашем материале.