Законом предусмотрены наказания: что грозит актеру Игорю Петренко за неуплату алиментов
Юрист Назаров сообщил, что Климова может через суд ограничить Петренко в родительских правах.
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После развода актеры Игорь Петренко и Екатерина Климова продолжают выяснять отношения в суде. Как оказалось, артист уклоняется от уплаты алиментов на сыновей. Свой первый долг в 6 млн рублей Петренко почти погасил. Однако спустя время он вновь накопил 5 млн задолженности по исполнительному производству. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» звездный юрист Назар Назаров рассказал, чем может грозить Игорю уклонение от своих прямых обязанностей.
«Если Игорь Петренко действительно накопил такой долг по алиментам, то это показатель, как безответственно многие относятся к своим родительским обязанностям. Алименты — это, прежде всего, деньги детей, их возможность на лучшую жизнь», — поделился мнением Назар.
Назар Назаров
Юрист
Выяснилось, что за неисполнение алиментных обязательств законом предусмотрены наказания. Это может быть ограничение на выезд за границу или ограничение в управлении транспортным средством. Арест счетов и имущества в счет уплаты долга. Также должника можно привлечь к административной ответственности в виде штрафа, обязательных работ, либо ареста от 10 до 15 суток.
«Самое строгое наказание для злостных неплательщиков (это, кстати, юридический термин) — уголовная ответственность в виде лишения свободы до 1 года. Освободиться от уголовной ответственности можно, если в полном объеме погасить задолженность. Сразу скажу: в законе не указан размер долга, при котором «наказывают» или «не наказывают». Есть факт неуплаты алиментов, и всё», — высказался юрист.
Назар Назаров
Юрист
Издание «Страсти» поинтересовалось у эксперта, могут ли Петренко лишить родительских прав. К слову, ответ Назарова не заставил себя ждать.
По словам юриста, для лишения прав должны быть веские основания: угроза жизни, физическому и эмоциональному состояниям ребенка. Вот почему суды приходят к подобному решению неохотно. Однако вероятность того, что Игоря могут ограничить в правах, все же существует. Предпосылкой для этого является невыполнение алиментных обязательств.
«Очень много заблуждений относительно лишения родительский прав. Люди думают, что это происходит по щелчку пальца. Конечно, если Игорь Петренко систематически не исполняет свои родительские обязательства перед детьми, то Екатерина Климова имеет полное право выйти с иском в суд об ограничении родительских прав», — резюмировал юрист.
Назар Назаров
Юрист