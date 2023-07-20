Законом предусмотрены наказания: что грозит актеру Игорю Петренко за неуплату алиментов

Издание «Страсти» поинтересовалось у эксперта, могут ли Петренко лишить родительских прав. К слову, ответ Назарова не заставил себя ждать.

По словам юриста, для лишения прав должны быть веские основания: угроза жизни, физическому и эмоциональному состояниям ребенка. Вот почему суды приходят к подобному решению неохотно. Однако вероятность того, что Игоря могут ограничить в правах, все же существует. Предпосылкой для этого является невыполнение алиментных обязательств.