Заказные статьи: адвокат Вербицкая о том, сколько реально взыскать со СМИ за скандальную новость

В 2021 году в Сети разлетелась новость о том, что основательницу нескольких брендов одежды 40-летнюю Регину Листопад якобы жестоко избил сожитель. Сообщалось, что мужчине 23 года, он работал в одной из ее компаний. Листопад даже обращалась в полицию, а после извинений со стороны возлюбленного забрала заявление.

Прошло пару лет, и материалы об этом событии таинственным образом исчезли, а Telegram-канал, написавший об избиении, удалил публикацию. Дальше интереснее - адвокат обратился к сайту «Страсти» с требованием удалить публикацию.

Вот его аргумент: «Опровержение не позволит достичь необходимых целей, в целом задача удалить негатив. В соответствии со ст. 152 ГК РФ вправе требовать удаления, вот и требуем, если откажете — придется в суд идти, там без вариантов, просто долго и расходы дополнительные для всех.

Тут же вопрос не в том, удалите или нет, а удалите сейчас в добровольном порядке и чтобы все были друг другом довольны или через полгода в судебном порядке, но с расходами».

Информация сейчас как товар: по заказу определенного лица можно сделать, что угодно. Одни с помощью заказных статей продвигают продукт или услугу, другие пытаются сформировать определенный образ или мнение, третьи – повысить свою репутацию или испортить чужую.

Получается, материалы об избиении Листопад могли носить заказной характер?! Но могли быть и правдой. Мы обратились за комментарием к адвокату Юлии Вербицкой.

Она рассказала, что «заказные» статьи в прессе — случай распространенный.

«Коллаборация лиц, предоставляющие "жареную" информацию в СМИ, блогерам и Telegram-каналам на возмездной основе совсем не новость. Конечно же, они могли быть практически одновременно размещены и также удалены», — сообщила адвокат.

Вербицкая добавила, что в случае, если новость ушла в информационное пространство, она могла быть процитирована другими медиа на законных основаниях. При этом зачастую авторами скандальных новостей являются сами якобы пострадавшие, рассказала адвокат.

«В ряде случаев источниками таких новостей являются сами герои этой новости, которые впоследствии могут изменить свое мнение и попросить удалить публикацию — это требование остается на усмотрение редакции и обязательным к исполнению, в отличие от решения суда, не является», — объяснила она.

По словам юриста, выиграть подобное дело в суде довольно сложно. После подачи иска придется доказать ряд факторов, в том числе несоответствие информации действительности, а также наличие ее порочащего свойства. При этом добиться больших штрафов у истцов вряд ли получится.

«Как специалист, могу отметить, что выиграть такое дело совсем не просто. Как правило, при заявляемых ко взысканию суммах на 500 тысяч рублей, миллион рублей и более суды ограничиваются взысканием в пределах 10-50 тысяч рублей, что часто не является критическим для СМИ», — добавила Вербицкая.

Сайт «Страсти» удалил материал. Мы не заинтересованы в том, чтобы кого-то опорочить и уж тем более не получаем деньги за новости, не пишем «на заказ». Героине мы желаем впредь не попадать в сложные, запутанные и неоднозначные ситуации.