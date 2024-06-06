Загорать или нет: косметолог рассказала о последствиях пребывания на солнце

Недостаток света может вызывать иммунодефицит, однако долгое нахождение под солнечными лучами может нести серьезную угрозу не только для кожи, но и для здоровья в целом. О том, как не навредить себе, сайту «Страсти» рассказала косметолог The-Face-Only Валерия Вирабян.

По словам эксперта, в большинстве случаев при контакте с солнечными лучами кожа лица травмируется. В частности, продолжительное пребывание на солнце может нанести вред, если речь идет о сухой и чувствительной коже. Однако при правильном подходе и определенной защите можно рассчитывать на получение пользы от принятия солнечных ванн.