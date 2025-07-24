Забыть о ватных палочках: отоларинголог рассказала о правильной гигиене ушей

Уши — важный орган, который отвечает не только за восприятие звуков, но и за равновесие и ориентацию в пространстве. Про их гигиену существует много мифов, не всегда соответствующих реальности. О том, как правильно ухаживать за ушами, рассказала сайту «Страсти» ЛОР-врач ИНВИТРО Северо-Запад Ксения Марченко.

Наружный слуховой проход (НСП, костно-хрящевой канал, который соединяет наружное и среднее ухо) у взрослых людей имеет длину около 25 миллиметров (2,5 сантиметров), а диаметр — приблизительно 7−9 миллиметров.

Он образован двумя структурами: наружной, перепончато-хрящевой, и внутренней — костной. Именно в наружной части находятся сальные и серные железы. Из секрета перечисленных желез и «старых» чешуек верхнего слоя кожи (эпидермиса) и состоит наша ушная сера.

«Избыток ушной серы самостоятельно удаляется из уха незаметно для нас: это происходит за счет колебаний стенок перепончато-хрящевой части слухового прохода, когда мы жуем или говорим (артикулируем). Поэтому в норме самостоятельно дополнительно вычищать серу не нужно», — объясняет врач.

Проблемы с самоочищением, говорит отоларинголог, могут возникать при гиперсекреции серы и у людей с анатомически узким слуховым проходом.

Поскольку уши не нуждаются в глубокой очистке, достаточно содержать в чистоте ушную раковину. Врач советует во время мытья в душе или ванной намылить руки мылом и аккуратно мизинцем промыть ушную раковину и область преддверия слухового прохода. Но не проталкивайте пальцы глубоко, ведь так можно повредить кожу слухового прохода ногтем.

«После чего осторожно смойте мыльную пену, стараясь, чтобы вода не попала в ухо — для этого достаточно просто постоять под душем, — говорит Ксения Марченко. — Чтобы просушить ухо от избытка влаги, достаточно промокнуть его уголком полотенца или сухим чистым ватным диском. Такую простую гигиену достаточно проводить 1 раз в неделю, не чаще. Иначе можно попасть в порочный круг: чем чаще вы чистите уши (особенно ватными палочками), тем сильнее вы раздражаете церуменальные железы, что приводит к более активной выработке серных масс».

Людям, страдающим от гиперпродукции серы, у которых нет перфорации барабанной перепонки, ЛОР посоветовала взять специальные ушные капли, которые растворяют серные массы. При этом врач не советует использовать перекись водорода — она может вызвать раздражение или ожог кожи.