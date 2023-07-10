ЭКСКЛЮЗИВЫ
13:00, 10 июля 2023
1 мин.

Юрист Назар Назаров заявил, что Андрей Малахов спас две судьбы во время работы на ТВ

Юрист Назар Назаров заявил, что Андрей Малахов спас две судьбы во время работы на ТВ

Источник: Starface.ru

Многие звезды шоу-бизнеса открыто обвиняют Андрея Малахова в клевете и порче репутации. Юрист Назар Назаров часто взаимодействует с телеведущим и выступает экспертом в его шоу. В новом интервью для издания «Страсти» специалист рассказал о своих впечатлениях от совместной работы с Малаховым.

По словам Назара, «умение абстрагироваться и не вестись на эмоции» — два качества профессионала, которыми обладает телеведущий. Вот почему юрист заявил, что Андрей является уважаемым человеком в его глазах.

Кроме того, Назаров обмолвился: благодаря совместным эфирам ему и Малахову удалось спасти две судьбы. Что именно тогда произошло — специалист не стал уточнять.

«Он умеет абстрагироваться и брать на себя ту задачу, которую он взял в качестве телеведущего», — пояснил Назар.

Ранее юрист Назар Назаров объяснил, как актеру Алексею Панину удалось выиграть суд в борьбе за ребенка. О подробностях резонансного дела читайте в этой статье.

Новости партнеров
О чем говорят