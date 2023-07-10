Юрист Назар Назаров заявил, что Андрей Малахов спас две судьбы во время работы на ТВ

Многие звезды шоу-бизнеса открыто обвиняют Андрея Малахова в клевете и порче репутации. Юрист Назар Назаров часто взаимодействует с телеведущим и выступает экспертом в его шоу. В новом интервью для издания «Страсти» специалист рассказал о своих впечатлениях от совместной работы с Малаховым.

По словам Назара, «умение абстрагироваться и не вестись на эмоции» — два качества профессионала, которыми обладает телеведущий. Вот почему юрист заявил, что Андрей является уважаемым человеком в его глазах.

Кроме того, Назаров обмолвился: благодаря совместным эфирам ему и Малахову удалось спасти две судьбы. Что именно тогда произошло — специалист не стал уточнять.

«Он умеет абстрагироваться и брать на себя ту задачу, которую он взял в качестве телеведущего», — пояснил Назар.

Ранее юрист Назар Назаров объяснил, как актеру Алексею Панину удалось выиграть суд в борьбе за ребенка. О подробностях резонансного дела читайте в этой статье.