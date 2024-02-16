Я никому не доверяю: как распознать травму отверженности и проработать ее

Психолог и специалист по психосоматике Карина Чен рассказала о травме отверженности. В эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» эксперт объяснила причины ее возникновения и дала советы, как проработать ее.

Травма отверженности

Все мы – дети травмы отверженности. Эта проблема универсальна для всего человечества. Как гласит психология, травма отверженности относится к глубоким эмоциональным ранам и последствиям, и возникает, когда личность воспринимает себя как отвергнутого или исключенного из социальной группы или отношений, что является фундаментальным страхом в человеческой психике. Исследования показали, что отвержение активирует те же области мозга, что и физическая боль, и это объясняет, почему эмоциональная боль от психологической травмы может быть такой сильной.

Причина возникновения

Травма отвержения формируется преимущественно до шести лет. Основной фактор возникновения переломного момента – непринятие родителями или другими родственниками малыша, эмоциональная холодность со стороны значимых фигур ребенка, нарциссизм матери.

Как понять, что вы находитесь в ловушке отверженности?

Вот несколько базовых признаков: внутриличностные конфликты – постоянное напряжение в теле – мир не безопасен, чувство глубокой грусти или одиночества, проблема с самооценкой, перманентный страх отвержения людьми и прочее.

Воспоминания о травмирующих событиях: вы часто возвращаетесь в калейдоскоп моментов, когда вы чувствовали себя покинутым, и это вызывает болезненные эмоции.

Проблемы в отношениях: трудности с доверием к партнерам или друзьям; избегание близости; страх перед свиданием; постоянные подозрения в измене из-за опасений, что выберут не тебя; стертые личные границы; боязнь сепарации от родителей

Чрезмерная потребность в одобрении: вы зависите от оценки и мнения окружающих, не чувствуете своих истинных желаний, опираетесь на суждения других людей, и даже готовы обслуживать чужое счастье.

Как проработать травму отверженности?

Если у вас нет возможности обратиться к психологу, то вот несколько рекомендаций, как можно облегчить свою душевную боль.