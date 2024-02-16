Я никому не доверяю: как распознать травму отверженности и проработать ее
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Психолог и специалист по психосоматике Карина Чен рассказала о травме отверженности. В эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» эксперт объяснила причины ее возникновения и дала советы, как проработать ее.
Травма отверженности
Все мы – дети травмы отверженности. Эта проблема универсальна для всего человечества. Как гласит психология, травма отверженности относится к глубоким эмоциональным ранам и последствиям, и возникает, когда личность воспринимает себя как отвергнутого или исключенного из социальной группы или отношений, что является фундаментальным страхом в человеческой психике. Исследования показали, что отвержение активирует те же области мозга, что и физическая боль, и это объясняет, почему эмоциональная боль от психологической травмы может быть такой сильной.
Причина возникновения
Травма отвержения формируется преимущественно до шести лет. Основной фактор возникновения переломного момента – непринятие родителями или другими родственниками малыша, эмоциональная холодность со стороны значимых фигур ребенка, нарциссизм матери.
Как понять, что вы находитесь в ловушке отверженности?
Вот несколько базовых признаков: внутриличностные конфликты – постоянное напряжение в теле – мир не безопасен, чувство глубокой грусти или одиночества, проблема с самооценкой, перманентный страх отвержения людьми и прочее.
Воспоминания о травмирующих событиях: вы часто возвращаетесь в калейдоскоп моментов, когда вы чувствовали себя покинутым, и это вызывает болезненные эмоции.
Проблемы в отношениях: трудности с доверием к партнерам или друзьям; избегание близости; страх перед свиданием; постоянные подозрения в измене из-за опасений, что выберут не тебя; стертые личные границы; боязнь сепарации от родителей
Чрезмерная потребность в одобрении: вы зависите от оценки и мнения окружающих, не чувствуете своих истинных желаний, опираетесь на суждения других людей, и даже готовы обслуживать чужое счастье.
Как проработать травму отверженности?
Если у вас нет возможности обратиться к психологу, то вот несколько рекомендаций, как можно облегчить свою душевную боль.
«Злиться можно! Позвольте себе испытывать и проживать весь спектр эмоций. Выпишите от руки все что вас тревожит, все обиды на родителей, дайте название всем вашим чувствам и эмоциям. Потом сожгите эти письма, и вы уже почувствуете облегчение. Также отлично поможет техника пустого стула. Дайте любовь своему внутреннему ребенку: закройте глаза и представьте перед собой маленького себя в возрасте пяти лет. Поговорите с ним, скажите, как сильно его любите, и что он для вас самый важный и главный человек в жизни. Что хочется ему сказать? Какой ресурс необходим этому малышу? Мысленно подарите ему этот ресурс. Затем крепко себя обнимите и обещайте, что больше никогда себя не предадите».
Карина Чен
Психолог и специалист по психосоматике
Саморефлексия
Попытайтесь проанализировать свою жизнь объективно и определить, есть ли уроки, которые вы можете извлечь из этого негативного опыта. С помощью саморефлексии вы сможете повысить свою самооценку, поставить новые цели, осознать, что родители уже много лет не влияют на вашу жизнь, и вы взрослый человек, который ответственен за свои поступки, мысли и действия!
«Для исцеления важно понять, что вашей вины во всем случившемся нет. Это слабость родителей, их неполноценность и боль. Они не были зрелыми личностями, поэтому и не смогли дать вам нужную любовь. Помните, вы опытный и зрелый человек, который может полностью взять бразды правления жизни в свои руки! Вперед!».
Карина Чен
Психолог и специалист по психосоматике