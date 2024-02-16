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ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 16 февраля 2024, 10:42
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Я никому не доверяю: как распознать травму отверженности и проработать ее

Психолог Чен рассказала, как проработать травму отверженности.
Я никому не доверяю: как распознать травму отверженности и проработать ее

© Freepik

Психолог и специалист по психосоматике Карина Чен рассказала о травме отверженности. В эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» эксперт объяснила причины ее возникновения и дала советы, как проработать ее.

Травма отверженности

Все мы – дети травмы отверженности. Эта проблема универсальна для всего человечества. Как гласит психология, травма отверженности относится к глубоким эмоциональным ранам и последствиям, и возникает, когда личность воспринимает себя как отвергнутого или исключенного из социальной группы или отношений, что является фундаментальным страхом в человеческой психике. Исследования показали, что отвержение активирует те же области мозга, что и физическая боль, и это объясняет, почему эмоциональная боль от психологической травмы может быть такой сильной.

Причина возникновения

Травма отвержения формируется преимущественно до шести лет. Основной фактор возникновения переломного момента – непринятие родителями или другими родственниками малыша, эмоциональная холодность со стороны значимых фигур ребенка, нарциссизм матери.

Как понять, что вы находитесь в ловушке отверженности?

Вот несколько базовых признаков: внутриличностные конфликты – постоянное напряжение в теле – мир не безопасен, чувство глубокой грусти или одиночества, проблема с самооценкой, перманентный страх отвержения людьми и прочее.

Воспоминания о травмирующих событиях: вы часто возвращаетесь в калейдоскоп моментов, когда вы чувствовали себя покинутым, и это вызывает болезненные эмоции.

Проблемы в отношениях: трудности с доверием к партнерам или друзьям; избегание близости; страх перед свиданием; постоянные подозрения в измене из-за опасений, что выберут не тебя; стертые личные границы; боязнь сепарации от родителей

Чрезмерная потребность в одобрении: вы зависите от оценки и мнения окружающих, не чувствуете своих истинных желаний, опираетесь на суждения других людей, и даже готовы обслуживать чужое счастье.

Как проработать травму отверженности?

Если у вас нет возможности обратиться к психологу, то вот несколько рекомендаций, как можно облегчить свою душевную боль.

«Злиться можно! Позвольте себе испытывать и проживать весь спектр эмоций. Выпишите от руки все что вас тревожит, все обиды на родителей, дайте название всем вашим чувствам и эмоциям. Потом сожгите эти письма, и вы уже почувствуете облегчение. Также отлично поможет техника пустого стула. Дайте любовь своему внутреннему ребенку: закройте глаза и представьте перед собой маленького себя в возрасте пяти лет. Поговорите с ним, скажите, как сильно его любите, и что он для вас самый важный и главный человек в жизни. Что хочется ему сказать? Какой ресурс необходим этому малышу? Мысленно подарите ему этот ресурс. Затем крепко себя обнимите и обещайте, что больше никогда себя не предадите».

Карина Чен

Психолог и специалист по психосоматике

Саморефлексия

Попытайтесь проанализировать свою жизнь объективно и определить, есть ли уроки, которые вы можете извлечь из этого негативного опыта. С помощью саморефлексии вы сможете повысить свою самооценку, поставить новые цели, осознать, что родители уже много лет не влияют на вашу жизнь, и вы взрослый человек, который ответственен за свои поступки, мысли и действия!

«Для исцеления важно понять, что вашей вины во всем случившемся нет. Это слабость родителей, их неполноценность и боль. Они не были зрелыми личностями, поэтому и не смогли дать вам нужную любовь. Помните, вы опытный и зрелый человек, который может полностью взять бразды правления жизни в свои руки! Вперед!».

Карина Чен

Психолог и специалист по психосоматике