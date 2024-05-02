Вызывают рак, отеки и заболевания почек: чем опасно красить яйца на Пасху

На сегодняшний день красители являются неотъемлемой частью в пищевом производстве. Это придает изделиям товарный, привлекательный и аппетитный вид, что повышает уровень продаж. Некоторые красители использую только для внешнего украшения, например, для окрашивания куриных яиц на Пасху. О том, какие из них могут быть опасны, порталу «Страсти» рассказал Иван Носков, терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Эксперт отметил, что пищевые красители бывают 2-х типов: натуральные (то есть полученные из овощей, фруктов, цветов и т.п.) и синтетические (созданные в «пробирке» из тех самых «Е»-шек, что прописывают на этикетках продуктов).