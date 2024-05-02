Вызывают рак, отеки и заболевания почек: чем опасно красить яйца на Пасху
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На сегодняшний день красители являются неотъемлемой частью в пищевом производстве. Это придает изделиям товарный, привлекательный и аппетитный вид, что повышает уровень продаж. Некоторые красители использую только для внешнего украшения, например, для окрашивания куриных яиц на Пасху. О том, какие из них могут быть опасны, порталу «Страсти» рассказал Иван Носков, терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Эксперт отметил, что пищевые красители бывают 2-х типов: натуральные (то есть полученные из овощей, фруктов, цветов и т.п.) и синтетические (созданные в «пробирке» из тех самых «Е»-шек, что прописывают на этикетках продуктов).
С использованием натуральных пищевых красителей в быту или в пищу особых вопросов о вреде на организм не возникает, они наоборот могут благотворно влиять на здоровье. К натуральным пищевым красителям относится: бета-каротин (оранжевый), антониацин (красный), аннато (красно-коричневый), куркумин (желтый), бетанин (красный), солодовый экстракт (темно-коричневый), медные комплексы хлорофилла (зеленый).
Иван Носков
Терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
К примеру, натуральный краситель бета-каротин, который находится в моркови, придает продукту оранжевый цвет и является предшественником витамина А, а он обладает антиокислительными свойствами, предотвращает развитие метаболических, воспалительных и онкологических процессов и улучшает сумеречное зрение. Но его избыток может привести к окрашиванию кожных покровов, слизистых и склер глаз в оранжевый цвет, а также вызвать аллергическую реакцию.
Распространенными синтетическими красителями являются: тартразин (Е102 - желтый), хинолиновый желтый (Е104 - лимонно-желтый), желтый «Солнечный закат» (Е110 - ярко-желтый), кармуазин (Е122 - красный), понсо 4R (Е124 - ярко-красный), индигокармин (Е132 ярко-синий), синий блестящий (Е133 - синий), черный блестящий (Е151 - черный), диоксид титана (Е171 - белый).
В настоящее время активно ведутся научно клинические исследования о влиянии синтетических красителей на организм человека. Из известного есть информация, что Е124 является потенциальным канцерогеном, то есть провоцирует рост злокачественных новообразований – рак. Он запрещен в использовании на территории США, Финляндии и Норвегии.
Е102 - один из самых дешевых, обладает высокой степенью аллергенности, вызывает воспаление кожи по типу крапивница и может привести к ангионевротическому отеку (отек Квинке). Е104, также аллергенен, а у детей может вызывать синдром гиперактивности. Е122 был замечен в развитии синдрома дефицита внимания и негативно сказывался на уровне интеллекта у детей. Е171 может вызывать заболевания почек и печени.
Иван Носков
Терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Однако при незначительных количествах красителя, попавшего в пищу, вероятность возникновения пагубных последствий на организм, описанных выше, ничтожно мала. Данные выводы были сделаны в лабораторных условия, где подопытным животным давались данные добавки в большом количестве и на постоянной основе, поэтому окрашивание яиц один раз в год даже самым опасным красителем не приведет к каким-либо серьезным изменениям в организме.