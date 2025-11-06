Высыпания на коже: как выявить пищевую аллергию у ребенка

По словам нутрициолога, 80% иммунных клеток находятся в кишечнике, иными словами, это значит, что полезная микрофлора, которая содержится в ЖКТ, и есть иммунитет человека. То есть, если у ребенка нарушена микрофлора кишечника, а в следствие понизился иммунитет, это в свою очередь создает благоприятную среду для развития абсолютно любых заболеваний, в том числе различные виды аллергии. Микрофлора также отвечает за качественный сон, работу мозга и гормональной системы, состояние печени и выполнение ее главной функции – детоксикации.

Именно поэтому, первый шаг на пути к выздоровлению – восстановление микрофлоры и слизистой кишечника. И, как правило, налаживания питания достаточно для того, чтобы увидеть значительные результаты, так как вылечить аллергию и другие проблемы с ЖКТ без смены питания просто невозможно. Сбалансированное питание – это прочный фундамент здоровья.

Какой должен быть рацион

Многие аллергологи во время лечения просят исключить из рациона ребенка молочные продукты и сахар, но это не помогает, ведь для восстановления слизистой кишечника нужно исключить намного больше пищевых триггеров.

Основы лечебного питания простые: сначала исключаем продукты, которые могут навредить кишечнику или вызвать воспаление, усилить рост грибков (кандиды) и ухудшить естественную защиту организма (например, влияют на кислотность и желчеотток).

Это газированные напитки со множеством добавок, переработанные продукты с большим количеством искусственных добавок и сахара, консервы, острые приправы, а также жирное и жареное мясо.

После этого постарайтесь добавить в свой рацион продукты, которые поддерживают и восстанавливают микрофлору и слизистую кишечника, помогают усвоению витаминов и создают неблагоприятную среду для патогенных микроорганизмов: кисломолочные продукты без добавления сахара, отруби и цельнозерновые крупы, квашеные овощи, зелень, рыбу и нежирное мясо. И не забывайте про большое количество овощей и фруктов.

Как выявить аллерген

Любой вид аллергии и высыпания на коже возникают из-за системного воспаления. Именно из-за него иммунная система дает парадоксальные реакции, которые у здорового человека не случались бы. Например, реакция на пыльцу или мед.