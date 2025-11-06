Высыпания на коже: как выявить пищевую аллергию у ребенка
© Freepik
Одними из самых распространенных среди детей являются аллергические заболевания. Как помочь своему ребенку, если он столкнулся с этим недугом, сайту «Страсти» рассказала нутрициолог, основатель Школы здорового ребенка и Академии детской нутрициологии Алиса Басеева.
Как понять, что у ребенка пищевая аллергическая реакция
Как пояснила специалист, причина аллергии и высыпаний на коже – это нарушение микрофлоры кишечника. И чтобы понять, есть ли у ребенка проблемы с ЖКТ, а также пищевая аллергическая реакция, важно обратить внимание на такие симптомы, как:
- Высыпания на коже: зуд, покраснения, крапивница;
- Респираторные симптомы: затрудненное дыхание, заложенность носа, кашель;
- Желудочно-кишечные расстройства: боли в животе, диарея, рвота;
- Отеки, особенно лица или губ.
«Если у ребенка на теле уже имеются высыпания или аллергические реакции, это говорит о снижении функции гормональной системы, о наличии вирусной нагрузки, а также о дисбалансе микрофлоры кишечника. Данные симптомы помогают понять, в чем дело, даже без сдачи дополнительных анализов»
Алиса Басеева
Нутрициолог, основатель Школы здорового ребенка и Академии детской нутрициологии
По словам нутрициолога, 80% иммунных клеток находятся в кишечнике, иными словами, это значит, что полезная микрофлора, которая содержится в ЖКТ, и есть иммунитет человека. То есть, если у ребенка нарушена микрофлора кишечника, а в следствие понизился иммунитет, это в свою очередь создает благоприятную среду для развития абсолютно любых заболеваний, в том числе различные виды аллергии. Микрофлора также отвечает за качественный сон, работу мозга и гормональной системы, состояние печени и выполнение ее главной функции – детоксикации.
Именно поэтому, первый шаг на пути к выздоровлению – восстановление микрофлоры и слизистой кишечника. И, как правило, налаживания питания достаточно для того, чтобы увидеть значительные результаты, так как вылечить аллергию и другие проблемы с ЖКТ без смены питания просто невозможно. Сбалансированное питание – это прочный фундамент здоровья.
Какой должен быть рацион
Многие аллергологи во время лечения просят исключить из рациона ребенка молочные продукты и сахар, но это не помогает, ведь для восстановления слизистой кишечника нужно исключить намного больше пищевых триггеров.
Основы лечебного питания простые: сначала исключаем продукты, которые могут навредить кишечнику или вызвать воспаление, усилить рост грибков (кандиды) и ухудшить естественную защиту организма (например, влияют на кислотность и желчеотток).
Это газированные напитки со множеством добавок, переработанные продукты с большим количеством искусственных добавок и сахара, консервы, острые приправы, а также жирное и жареное мясо.
После этого постарайтесь добавить в свой рацион продукты, которые поддерживают и восстанавливают микрофлору и слизистую кишечника, помогают усвоению витаминов и создают неблагоприятную среду для патогенных микроорганизмов: кисломолочные продукты без добавления сахара, отруби и цельнозерновые крупы, квашеные овощи, зелень, рыбу и нежирное мясо. И не забывайте про большое количество овощей и фруктов.
Как выявить аллерген
Любой вид аллергии и высыпания на коже возникают из-за системного воспаления. Именно из-за него иммунная система дает парадоксальные реакции, которые у здорового человека не случались бы. Например, реакция на пыльцу или мед.
Не нужно искать конкретный аллерген и сдавать бесконечные анализы – это отнимает драгоценное время и никак не влияет на гормоны, вирусы и ЖКТ. Важно лишь одно – укреплять организм и иммунитет в целом. Чем раньше вы начнете восстанавливать организм комплексно, тем скорее будут результаты. Во многих случаях симптомы аллергии можно снизить на 50% уже за 2–3 месяца.
Помимо этого, анализы на аллергены часто не дают нужного ответа и стоят дорого. Чтобы проверить состояние здоровья ребенка, по словам Басеевой, достаточно сдать базовый список анализов: общий анализ крови, общий белок, ферритин, проверить гормоны щитовидной железы и уровень витамина D.