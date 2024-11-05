«Высотой 3 метра, весом более 200 кг»: звездный кондитер назвала стоимость торта для Плющенко

3 ноября Евгений Плющенко отметил 42-летие. В этот день фигурист вышел на лед в собственном шоу «Щелкунчик». Праздничный вечер завершился тортом, который приготовили звездные кондитеры Максим и Марина Синицкие. В беседе с сайтом «Страсти» Марина сообщила, что стоимость десерта в виде замка составляет более двух миллионов рублей.

«Торт высотой 3 метра, весом более 200 килограммов, был создан командой кондитеров из 10 регионов под нашим чутким руководством. Стоимость торта составляет более 2 миллионов рублей, а производство заняло 3 суток», — высказалась Синицкая.

По словам Марины, торт был разработан по индивидуальным эскизам, и, как выяснилось, в процессе работы возникли определенные трудности.