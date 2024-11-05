«Высотой 3 метра, весом более 200 кг»: звездный кондитер назвала стоимость торта для Плющенко
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3 ноября Евгений Плющенко отметил 42-летие. В этот день фигурист вышел на лед в собственном шоу «Щелкунчик». Праздничный вечер завершился тортом, который приготовили звездные кондитеры Максим и Марина Синицкие. В беседе с сайтом «Страсти» Марина сообщила, что стоимость десерта в виде замка составляет более двух миллионов рублей.
«Торт высотой 3 метра, весом более 200 килограммов, был создан командой кондитеров из 10 регионов под нашим чутким руководством. Стоимость торта составляет более 2 миллионов рублей, а производство заняло 3 суток», — высказалась Синицкая.
По словам Марины, торт был разработан по индивидуальным эскизам, и, как выяснилось, в процессе работы возникли определенные трудности.
«Трудности в процессе всегда есть, без них никуда, но за это мы и любим свою работу, потому что только пройдя через трудности можно получить на выходе великолепный результат. Реакция публики на торт была невероятная, огромный многотысячный зал аплодировал на моменте вывоза торта. Для меня и Максима это самое важное — видеть отклик у зрителей, заказчиков на свою работу. После мероприятия также получили много благодарных слов от организаторов и лично от Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Спасибо им за возможность стать частью такого большого шоу, уверена, что это не последний наш совместный проект», — резюмировала Марина.