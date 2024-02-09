Выпрямите спину: врач назвал пять голливудских звезд с самой плохой осанкой

Не все голливудские знаменитости могут похвастаться хорошей осанкой. У некоторых из них есть серьезные проблемы со спиной. Об этом сайту «Страсти» рассказал врач-остеопат, рефлексотерапевт, реабилитолог, доктор остеопатии Европы Владислав Воробьевский.

Кира Найтли

Американская актриса Кира Найтли известна зрителям в первую очередь по роли Элизабет Свон в серии фильмов «Пираты карибского моря». Она отличается стройной фигурой, но из-за дефицита веса у нее слабые мышцы спины. В силу того, что звезда скрывает свой диагноз визуально, по словам Владислава Воробьевского, у нее есть выраженный сколиоз, который требует постоянного внимания в виде регулярных упражнений для сохранения подвижности позвоночника.