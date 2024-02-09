Выпрямите спину: врач назвал пять голливудских звезд с самой плохой осанкой
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Не все голливудские знаменитости могут похвастаться хорошей осанкой. У некоторых из них есть серьезные проблемы со спиной. Об этом сайту «Страсти» рассказал врач-остеопат, рефлексотерапевт, реабилитолог, доктор остеопатии Европы Владислав Воробьевский.
Кира Найтли
Американская актриса Кира Найтли известна зрителям в первую очередь по роли Элизабет Свон в серии фильмов «Пираты карибского моря». Она отличается стройной фигурой, но из-за дефицита веса у нее слабые мышцы спины. В силу того, что звезда скрывает свой диагноз визуально, по словам Владислава Воробьевского, у нее есть выраженный сколиоз, который требует постоянного внимания в виде регулярных упражнений для сохранения подвижности позвоночника.
«Актрисе нужно регулярно выполнять упражнения на трапециевидные и ромбовидные мышцы. Если звезда не будет уделять свое внимание спине, то её грозит дальнейшая деформация тел позвонков с формированием „холки“ и торчащих, как крылья, лопаток».
Владислав Воробьевский
Врач-остеопат
Анджелина Джоли
Голливудская актриса Анджелина Джоли перенесла несколько операций, которые оказали влияние на её здоровье — в результате у нее сформировались спайки. Без должного мышечного каркаса любые послеоперационные рубцы создают так называемые тяги, так как рубцовая ткань обладает меньшей эластичностью, нежели здоровая кожа и соединительная ткань. Остеопат считает, что актрисе важно уделить внимание всем осевым мышечным группам спины, начиная с самых главных: ягодичных, широчайших мышц спины и трапециевидных мышц.
Энн Хэтэуэй
У актрисы Энн Хэтэуэй довольно высокий рост, который не всегда играет ей на руку. Знаменитости постоянно приходится наклоняться, и эта привычка прочно закрепилась в ее осанке: плечи смещены вперед, а голова запрокинута. Остеопат отметил, что подобное положение тела всегда провоцирует дискомфорт в шейном и грудном отделе и постоянные головные боли.
«Решением в таких случаях будет являться работа с диафрагмальным дыханием, а также подвижность грудного отдела. Актрисе показан пилатес и занятия йогой».
Владислав Воробьевский
Врач-остеопат
Кристен Стюарт
Осанку звезды «Сумерек» можно охарактеризовать привычным зажимом в плечах и шее. По словам врача, он зачастую имеет психосоматическую природу, а именно желание «спрятаться в панцирь». В данном случае прекрасно помогают различные дыхательные упражнения. Если же такая привычка у человека давно присутствует, необходимо делать упражнения на грудной отдел позвоночника и подвижность лопаток, чтобы организм «вспомнил» про их правильное положение.
Сара Мишель Геллар
С первого взгляда, говорит Владислав Воробьевский, можно отметить, что у знаменитости есть ярко выраженный сколиоз. В зрелом возрасте такая деформация позвоночника необратима. В крайних случаях возможно исправление лишь с помощью операции, но тогда позвоночник значительно теряет свою подвижность. Остеопат также отметил, что сколиоз и осанка — это не одно и тоже. В заключение он дал актрисе совет поработать с мышцами спины с помощью функциональных тренировок без использования отягощений. Благодаря этому уже через пару месяцев регулярных тренировок ее изъян будет заметен лишь опытному специалисту.