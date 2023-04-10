Выглядеть дорого без громких брендов: как подобрать идеальный деловой костюм
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Идеальный деловой костюм – незаменимая вещь как в мужском, так и женском гардеробе. Он способен сотворить чудо и придать максимум уверенности даже на самом ответственном мероприятии. Что обязательно стоит учесть при покупке, сайту-изданию «Страсти» рассказала владелица Дома Моды L’ATELIER Россия Елена Мясникова.
Какие детали выдают дешевый костюм?
Неправильные крой и посадка. Если костюм плохо на вас сидит, при примерке образуются диагональные заломы, его точно не стоит покупать. Хорошее изделие держит форму, а все элементы кроя идеально сутюжены.
Синтетические лоснящиеся ткани. Самым качественным материалом для костюма считается шерсть. Возможны ее вариации с другими тканями. Но когда процент синтетики слишком высокий, костюм приобретает дешевый блеск. Также не стоит выбирать материалы, которые сильно мнутся.
Подклад из полиэстера. В недорогих костюмах используют именно этот вариант, он не пропускает воздух и электризуется. В качественных изделиях подклад может быть выполнен из смесовой ткани, вискозы, купро или шелка.
Хороший подклад скроен и посажен внутри костюма очень аккуратно. «Когда раскрываешь пиджак должно возникнуть ощущение, что вы готовы вывернуть его наизнанку и носить именно так», - подчеркивает специалист.
Некачественная клеевая. Есть два способа производства мужского костюма: прошивной и клеевой. Первый характерен для изделий класса люкс и премиум-класса. Для придания формы пиджаку используют подстежку, изготовленную из верблюжьей шерсти или конского волоса.
Клеевой способ значительно упрощает и удешевляет производство пиджака. Когда воротник или лацканы «идут волнами», значит клеевая положена плохо, костюм после первой стирки или химчистки потеряет форму.
Как выбрать тот самый костюм?
Если вы хотите понять, как выглядит хороший качественный классический костюм, советую сходить в гости к мастодонтам рынка, лучшим из лучших – Kiton, Brioni, Giorgio Armani. Примерьте и оцените крой и посадку изделий этих брендов. Далее среди готовых коллекций комфортного для вас ценового сегмента можно подобрать свой идеальный костюм либо сшить его на заказ.
Елена Мясникова
Владелица Дома Моды L'ATELIER Россия
Второй вариант даст возможность насладиться вещью с безупречной посадкой, где учтены все ваши пожелания. К индивидуальным способам пошива относятся MTM и Bespoke.
MTM (made-to-measure) – одежда, изготовленная по вашим меркам, но с использованием базовых лекал производителя. В случае способа bespoke, костюм не только создается по индивидуальным меркам, но клиент также выбирает на свой вкус модель, ткань, материал подклада, фурнитуру и другие детали.
Учитываем дресс-код
«Когда мы говорим о классической костюмной группе, не столько важны тренды и антитренды, сколько правильность соблюдения дресс-кода. Если вы отправляетесь на мероприятие высокого уровня формальности, учитывайте требования строгого делового стиля», - советует Елена Мясникова.
Мужчинам идеально подойдет костюм-двойка темно-синего, серого или темно-серого цвета, в котором брюки и пиджак дополняют белая сорочка, галстук, черные классические туфли, черные носки и черный ремень. «Отмечу, что черные костюмы на деловые встречи не носят, этот цвет считается цветом секьюрити», - добавила владелица Дома Моды L’ATELIER Россия.
Женщинам можно выбирать брючный или юбочный костюм. Подходящие цвета в холодное время года: темно-синий, серый, темно-вишневый или глубокий зеленый. В теплый сезон уместна светлая гамма. Всегда беспроигрышно смотрится белая блузка с запонками. Образ украсят красивые замшевые лодочки с каблуком не более 5 сантиметров, аккуратные прическа, макияж и маникюр.