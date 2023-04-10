Выглядеть дорого без громких брендов: как подобрать идеальный деловой костюм

Идеальный деловой костюм – незаменимая вещь как в мужском, так и женском гардеробе. Он способен сотворить чудо и придать максимум уверенности даже на самом ответственном мероприятии. Что обязательно стоит учесть при покупке, сайту-изданию «Страсти» рассказала владелица Дома Моды L’ATELIER Россия Елена Мясникова.

Какие детали выдают дешевый костюм?

Неправильные крой и посадка. Если костюм плохо на вас сидит, при примерке образуются диагональные заломы, его точно не стоит покупать. Хорошее изделие держит форму, а все элементы кроя идеально сутюжены.

Синтетические лоснящиеся ткани. Самым качественным материалом для костюма считается шерсть. Возможны ее вариации с другими тканями. Но когда процент синтетики слишком высокий, костюм приобретает дешевый блеск. Также не стоит выбирать материалы, которые сильно мнутся.

Подклад из полиэстера. В недорогих костюмах используют именно этот вариант, он не пропускает воздух и электризуется. В качественных изделиях подклад может быть выполнен из смесовой ткани, вискозы, купро или шелка.

Хороший подклад скроен и посажен внутри костюма очень аккуратно. «Когда раскрываешь пиджак должно возникнуть ощущение, что вы готовы вывернуть его наизнанку и носить именно так» , - подчеркивает специалист.

Некачественная клеевая. Есть два способа производства мужского костюма: прошивной и клеевой. Первый характерен для изделий класса люкс и премиум-класса. Для придания формы пиджаку используют подстежку, изготовленную из верблюжьей шерсти или конского волоса.

Клеевой способ значительно упрощает и удешевляет производство пиджака. Когда воротник или лацканы «идут волнами», значит клеевая положена плохо, костюм после первой стирки или химчистки потеряет форму.

Как выбрать тот самый костюм?