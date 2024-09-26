«Выбрала правильную стратегию»: как Седокова переживает расставание и почему надо именно так
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Певица Анна Седокова в очередной раз рассталась со своим мужем. Почему в очередной раз? Потому что в соцсетях твердят, что пара, возможно, снова сойдется. У супругов уже были похожие эпизоды, но они так и не решились на окончательный разрыв. Чтобы подчеркнуть важность события, Анна отрезала свои длинные белокурые локоны и превратилась в рыжеволосую барышню с волосами средней длины. И все это прямо на глазах изумленной аудитории. О том, стоит ли идти на подобные жертвы, если вас бросил мужчина, и какой в этом смысл, сайту «Страсти» рассказала Татьяна Шаврова — коуч психологии отношений с кандидатской степенью по культурологии, автор книги «Счастье по правилам и без», а также тренингов для женщин.
Как пережить крах отношений?
Многие воспринимают смену имиджа после расставания как жест отчаяния. «Бахнуть карешечку» в данной ситуации — это уже клише, но в нем есть огромная смысловая нагрузка. На самом деле, Анна поступила правильно, ведь обновление — верный способ решить проблему. Что еще поможет ей прийти в себя?
«Очистка» памяти
Первое правило выживания при расставании гласит, что нужно полностью избавиться от напоминаний о совместном счастье. Это позволит собраться и без потерь пережить кризис в личной жизни.
За четыре года брака у Анны наверняка появилось много подарков от супруга, которые лучше убрать с глаз долой. Надо также отписаться от его аккаунтов, чтобы лишний раз не вспоминать о бывшем. Тем более что поклонники певицы обвиняют мужчину в меркантильности и неумении зарабатывать деньги.
Татьяна Шаврова
Коуч психологии отношений, автор книги «Счастье по правилам и без»
Выход в свет, приятное общение
Анне, как и любой женщине после разрыва отношений, желательно чаще выходить из дома. Не стоит целыми днями сидеть и рыдать в четырех стенах. Важно бывать на дискотеках, в клубах, ресторанах, просто в хороших компаниях, чтобы заряжаться от людей энергией. Седокова, похоже, знает это правило. Она уже сходила на свидание: посетила киноцентр, погуляла по столице, посидела за бокалом вина вместе с симпатичным мужчиной.
Новая жизнь — новый образ
У Анны достаточно крепкие нервы — ей хватило решимости расстаться с длинными волосами и изменить их цвет. Не исключено также, что звезда обращалась к косметологу. Она говорит, что созрела для обновлений, а развод сделал ее еще прекраснее.
Все эти преобразования нужны Анне вовсе не для того, чтобы что-то доказать бывшему. Просто пришла пора стать другой, начать следующий этап жизни после выхода из отношений. Любое партнерство, даже то, что закончилось не очень хорошо, — это один из кирпичиков женской судьбы. Поэтому смена прически, стиля, обновление внешности в такой ситуации просто необходимы. Они отвлекают, идут на пользу, избавляют от негативных эмоций. Стирают напоминание о прошлых несчастьях.
Татьяна Шаврова
Коуч психологии отношений, автор книги «Счастье по правилам и без»
Вспомните хотя бы о сенсационном явлении в мире знаменитостей — традиции надевать «платья мести». Именно так журналисты называют потрясающие наряды звезд, переживших личную трагедию. Первой это сделала принцесса Диана после скандальных признаний мужа. С тех пор такие выходы с удовольствием практикуют многие известные модели и актрисы. Особенно отличились Рианна и Белла Хадид, выбрав для себя абсолютно прозрачные платья. И это гораздо круче, чем банальная истерика в интервью: с помощью одежды девушки сумели достойно завершить неудачный роман. Возможно, и наша героиня готова продемонстрировать «наряд мести» и поставить эффектную точку в отношениях.
Сидеть в обнимку со своими страданиями, неделями заливаться слезами и лечить разбитое сердце — это не про Седокову. Она выбрала правильную стратегию: приложила максимум усилий, чтобы вытащить себя из этого состояния как можно быстрее. Анна не хочет выносить негатив на публику и делать из своего развода скандал. Она предпочитает верить, что впереди ее ждет счастье.
Татьяна Шаврова
Коуч психологии отношений, автор книги «Счастье по правилам и без»