«Выбрала правильную стратегию»: как Седокова переживает расставание и почему надо именно так

Певица Анна Седокова в очередной раз рассталась со своим мужем. Почему в очередной раз? Потому что в соцсетях твердят, что пара, возможно, снова сойдется. У супругов уже были похожие эпизоды, но они так и не решились на окончательный разрыв. Чтобы подчеркнуть важность события, Анна отрезала свои длинные белокурые локоны и превратилась в рыжеволосую барышню с волосами средней длины. И все это прямо на глазах изумленной аудитории. О том, стоит ли идти на подобные жертвы, если вас бросил мужчина, и какой в этом смысл, сайту «Страсти» рассказала Татьяна Шаврова — коуч психологии отношений с кандидатской степенью по культурологии, автор книги «Счастье по правилам и без», а также тренингов для женщин.

Как пережить крах отношений?

Многие воспринимают смену имиджа после расставания как жест отчаяния. «Бахнуть карешечку» в данной ситуации — это уже клише, но в нем есть огромная смысловая нагрузка. На самом деле, Анна поступила правильно, ведь обновление — верный способ решить проблему. Что еще поможет ей прийти в себя?

«Очистка» памяти

Первое правило выживания при расставании гласит, что нужно полностью избавиться от напоминаний о совместном счастье. Это позволит собраться и без потерь пережить кризис в личной жизни.