Второй шанс быть вместе: реальность или самообман
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Отношения между людьми — самое ценное в обществе. Однако нередко они изживают себя, но человек продолжает давать им шанс, теряя время и силы. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Елена Ян рассказала, когда возрождение отношений может себя оправдать.
Сразу определим, когда давать второй шанс — это пустая трата времени и сил
1.Вы разошлись, потому что выстраивать отношения чрезвычайно сложно. Вы абсолютно разные, хотите разных вещей от жизни и не являетесь единомышленниками по жизни. Надеяться на то, что в этом случае что-то поменяется – бессмысленно;
2.Бесконечный поток насилия и абьюза – это система, и она никогда не меняется, потому что человек получает много удовольствия от такого нездорового проявления «любви»;
3.Всевозможные формы зависимостей: алкоголь, игромания, наркотики и т.д. Это то, что «само не пройдёт». Отдайте им эту роль, прекращайте «спасать»;
4.Если ваш партнер совершенно не ценит и не слышит вас;
5.Если «эмоциональные качели» — это «норма» в отношениях у вашего партнера, а с «вас уже хватит». Тогда, естественным образом, дальнейший контакт невозможен.
А когда стоит пробовать?
«В любом случае, если вы разорвали отношения, то на время лучше взять паузу и что-то внутри отогревать. Возможно, стоит обратиться за помощью к специалисту. Не нужно бросаться сразу же в новые отношения или возвращаться в старые. Как только вы почувствуете, что в контакте с собой и своими чувствами, можно пробовать строить отношения заново», — пояснила психолог.
Елена Ян
Психолог
Всегда говори «да» человеку, если:
1.Вы очень важны для человека. Это всегда красиво, и нет ни ноты фальши (исключение: патологический нарциссизм и отклонения);
2.Есть искреннее желание меняться. Вы видите результаты проделанной работы;
3.Опыт потери максимально перевернул внутренний и внешний мир человека, и ему совершенно не хочется повторения.
Как эти отношения заново выстраивать должным образом?
1.Никогда не возвращаетесь назад, однажды все проговорив и выяснив. Это совершенно новая книга вашей жизни;
2.Идеально не будет. Здесь необходимо максимально повзрослеть сразу обоим партнерам в работе над собой и своим состоянием;
3.Меняйте обстановку и придумывайте что-то новое для развития отношений, чтобы было максимально интересно и радостно.