Второй шанс быть вместе: реальность или самообман

Отношения между людьми — самое ценное в обществе. Однако нередко они изживают себя, но человек продолжает давать им шанс, теряя время и силы. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Елена Ян рассказала, когда возрождение отношений может себя оправдать.

Сразу определим, когда давать второй шанс — это пустая трата времени и сил

1.Вы разошлись, потому что выстраивать отношения чрезвычайно сложно. Вы абсолютно разные, хотите разных вещей от жизни и не являетесь единомышленниками по жизни. Надеяться на то, что в этом случае что-то поменяется – бессмысленно;

2.Бесконечный поток насилия и абьюза – это система, и она никогда не меняется, потому что человек получает много удовольствия от такого нездорового проявления «любви»;

3.Всевозможные формы зависимостей: алкоголь, игромания, наркотики и т.д. Это то, что «само не пройдёт». Отдайте им эту роль, прекращайте «спасать»;

4.Если ваш партнер совершенно не ценит и не слышит вас;

5.Если «эмоциональные качели» — это «норма» в отношениях у вашего партнера, а с «вас уже хватит». Тогда, естественным образом, дальнейший контакт невозможен.