«Всякое бывает в этом спорте»: Андрей Чуботару рассказал об агрессивном поведении бойцов ММА

В любом виде спорта существует высокий уровень конкуренции, из-за которого атлеты устраивают козни друг другу. Однако, если многие спортсмены стараются скрыть подобное поведение, то бойцы ММА, особенно перед спаррингом, открыто демонстрируют свою агрессию. В новом интервью для издания «Страсти» Андрей Чуботару, двукратный серебряный призер чемпионата России по Панкратиону, рассказал, с чем это связано и существует ли дружба в данном виде спорта.

В первую очередь, мужчина отметил: агрессивное поведение атлетов вызвано для «подогрева интереса к самому бою». По словам Андрея, между бойцами существует этика, вот почему в этом виде спорта самое главное — уважение соперника.

«Всякое бывает в этом спорте. Есть примеры, где ребята были лучшими друзьями, жили вместе, тренировались вместе, чуть ли не ели из одной тарелки, но потом случался какой-то конфликт, и они выходили и просто били друг друга без капли жалости. Также и наоборот: бойцы могут быть заклятыми врагами в октагоне, но спустя время они становились лучшими друзьями», — высказался Чуботару.

При этом Андрей рассказал об уловках, на которые идут бойцы ММА. Оказывается, спортсмен специально может избрать такой стиль боя, который способен навредить сопернику. Кроме того, некоторые атлеты намеренно мажутся чем-то перед спаррингом, чтобы его труднее было удержать в борьбе.

«Может, у кого-то стиль такой, что специально растопыривает пальцы, держит руки перед соперником, и какое-либо действие с его стороны способно привести к серьезному тычку в глаз», — пояснил Андрей.

Полное интервью бойца ММА об изнанке данного вида спорта читайте здесь.