«Всего 150 гостей»: певец и блогер рассказали о главных отличиях узбекской свадьбы от русской

Узбекские свадьбы славятся большим количеством гостей, угощений, насыщенной программой, танцами, традициями. Жениться можно только с разрешения семьи! Певец, рэп-исполнитель DILL (настоящее имя – Дильшод Нарзиев) и блогер Надежда Нарзиева, узаконившие в прошлом году свои отношения в Ташкенте, в подробностях рассказали passion.ru, чем отличается узбекская свадьба от русской.

По словам музыканта, в Узбекистане господствует культ свадеб, культ семьи и детей. К примеру, семья, в которой двое детей, считается маленькой семьей. Еще в стране существует обычай – за невесту нужно заплатить выкуп, иначе ее не отдадут жениху .