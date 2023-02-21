«Всего 150 гостей»: певец и блогер рассказали о главных отличиях узбекской свадьбы от русской
Фото: Freepik
Узбекские свадьбы славятся большим количеством гостей, угощений, насыщенной программой, танцами, традициями. Жениться можно только с разрешения семьи! Певец, рэп-исполнитель DILL (настоящее имя – Дильшод Нарзиев) и блогер Надежда Нарзиева, узаконившие в прошлом году свои отношения в Ташкенте, в подробностях рассказали passion.ru, чем отличается узбекская свадьба от русской.
По словам музыканта, в Узбекистане господствует культ свадеб, культ семьи и детей. К примеру, семья, в которой двое детей, считается маленькой семьей. Еще в стране существует обычай – за невесту нужно заплатить выкуп, иначе ее не отдадут жениху.
Выкуп у нас длился долго, пока мои друзья не начали раскачивать авто, в котором сидела Надя (смеется) Когда Надя наконец вышла, я наступил своей ногой на её туфельку, как бы говоря, кто в доме глава семьи. Это тоже наш обычай.
DILL
Певец, рэп-исполнитель
Потом начался обряд «Келин салом» (приветствие невесты). К началу обряда во дворе собираются родители жениха, все близкие родственники, друзья и ближайшие соседи. Все по очереди подходят к невесте с пожеланиями, подарками и благословениями. Она обязана приветствовать каждого, низко кланяясь в пояс.
Далее молодым читается «Хутбаи Никох» (молитва о бракосочетании), им объясняются их права и обязанности. После этого они объявляются мужем и женой перед Богом. По нормам ислама никах –очень важное и знаковое событие. Это союз, заключаемый между мужчиной и женщиной. Начинается он с проповеди и всегда в присутствии свидетелей.
Никах проводится не только между мусульманами. К примеру, брак между мусульманином и женщиной, которая исповедует другую веру, разрешается. А вот женщинам-мусульманкам выходить замуж за мужчину другой веры запрещено! Совместная жизнь мужчины и женщины без никаха считается грехом. Поэтому я стала не только законной, но и духовной женой Дильшода.
DILL
Певец, рэп-исполнитель
Кстати, в день бракосочетания дома у невесты устраивается свадебный плов, который готовят жених и его родственники. Надежда подчеркнула, что плов в Узбекистане готовят мужчины. Перед тем как отправиться в дом к жениху, невеста проходит обряд прощания с родителями. Ее сопровождают близкие подруги. Они поют песни («Уланлар» и «Ёр-ёр»).
На свадьбе DILL и Надежда Нарзиевой было «всего 150 гостей». Только самые близкие друзья и родственники, как подчеркнула блогер.
Певец, рэп-исполнитель DILL и блогер Надежда Нарзиева
Фото: Предоставлено пресс-службой
«Главная изюминка нашей свадьбы – подарок Дильшода для меня, трек «Иди на голос мой». Гостям устроили презентацию клипа на эту песню. Это был лучший свадебный подарок», - заключила Надежда Нарзиева.