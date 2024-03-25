«Все самое лучшее, богатое и красивое»: раскрыт райдер Кристины Орбакайте

Кристина Орбакайте — певица, которой удалось выйти из тени известных родителей. Ее карьера всегда была ярким примером того, что упорство и нескончаемый труд — залог стопроцентного успеха. Казалось, что ей не придется доказывать слушателям, что она — звезда. Однако в 2024 году она столкнулась с отменой концертов в Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Владивостоке, Чите и в Кремлевском Дворце. Более того, теперь Кристине приходится выступать в барах Бруклина, чтобы получить заработок. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» концертный директор Ольга Оркина рассказала, что происходит с карьерой артистки.

«Работа певицы продолжается за рубежом. Она выступает в США и очень часто соглашается на «закрытые» мероприятия, корпоративы и вечеринки для богатых. Цена таких выступлений начинается от 5 млн рублей, и ключевым фактором финального ценника является площадка. Насколько мне известно, организаторы очень любят предлагать заказчику свои площадки, которые находятся в Турции, но и в России Кристина может выступить. Тут все-таки придется доплатить, чтобы звезда вернулась в родную страну ради выступления», — высказалась Ольга.

Райдер Кристины был обнародован уже давно. Главное — усиленная охрана и полная секретность выступления. Команда заранее просит не афишировать приезд звезды в Россию и вести съемку исключительно для личного архива.

Артистка не обсуждает с заказчиком организационные моменты. Для этого у нее имеются ассистент и концертный директор. Всей команде (танцорам, организаторам, техническому персоналу) должны предоставить суточные в размере 2-3 тысяч рублей и проживание в лучшем отеле города. Кристина предпочитает и требует от организаторов лучший номер отеля. Часто ей предоставляют президентские номера.

«Райдер звезды особо не отличается от других звезд, которые выступают в России. Все самое лучшее, богатое и красивое — для нее. Однако Кристине нужно приехать в Россию на выступление: логистика и обеспечение комфортного перелета тоже ложится на плечи заказчика. В райдер певицы входит перелет бизнес-классом из Нью-Йорка через VIP-залы. Стоит отметить, что бронировать места для артистки нужно исключительно в правом ряду. Орбакайте передвигается только на автомобилях высшего класса – Mercedes 223L, BMW 760L или Audi A8L. Машины должны быть не старше трех лет. Российские марки категорически не подходят», — высказалась эксперт.

«Недавно Кристина заявила о своем туре в США, а также выступлении в баре Бруклина. Многие мои коллеги уже вовсю обсудили площадку, и стало известно, что средний чек заведения — 50 долларов. Возможно, администрация бара поднимет цены на данное мероприятие, но точно, что Кристина не заработает суммы, которые предпочитает видеть. Если вспомнить историю, Алла Пугачева тоже мечтала покорить Америку, но что-то не вышло», — резюмировала Ольга.