Все проблемы родом из детства: как отношения с отцом влияют на жизнь взрослой женщины
Нейропсихолог Комоза объяснила, как отношения с отцом влияют на успех дочери в будущем .
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О роли матери в жизни каждой девушки немало сказано. Именно она находится с дочерью с самого рождения, является ее близкой подругой и формирует нравственные ориентиры. При этом роль отца в судьбе девочки чаще всего отводится на второй план. Но как обстоят дела на самом деле? Как наличие любящего и заботливого папы влияет на будущее дочери? Об этом изданию «Страсти» рассказала нейропсихолог Наталья Комоза.
Выяснилось, что именно отец формирует у дочки самоощущение себя женщиной. Для дочери имеет значение одобрение и восхищение отца не за достижения (это важно для мальчиков), а просто потому, что она – девочка: удивительная, прекрасная и совершенная.
«Трепетное отношение папы формирует у женщины состояние «девочки». Его потом не создашь никакими воронками, ни чакрами, ни тренингами», — высказалась эксперт.
Наталья Комоза
Нейропсихолог
Также от поведения отца зависит, какого мужчину женщина будет выбирать себе в мужья. Общение родителя с мамой, с ребенком, проявление его мужских качеств в кризисных ситуациях влияют на формирование понятия «семья» у дочери.
«Если отец создавал конфликты в семье и ребенок становился свидетелем ссор, то внешний конфликт всегда становится частью его внутреннего конфликта. Его «мужское» и «женское» начала начинают конфликтовать, как и родители в детстве. Это приводит к противоречивому поведению, неопределенности во взглядах и непостоянству», — пояснила психолог.
Наталья Комоза
Нейропсихолог
Также этот конфликт отражается на работе полушарий, создавая проблемы с самореализацией и воплощением задуманного в жизни. В создании правого полушария участвует ДНК матери. Оно отвечает за наши желания и мечты. В создании левого полушария участвует ДНК отца, ответственное за достижение целей. Когда полушария не взаимодействуют, человек либо не может осознать своих желаний, либо он четко знает, чего хочет, но не может этого достичь.
Кроме того, отец создает в психике женщины чувство защищенности, надежности и безопасности. Такая девушка способна уверенно и смело идти по жизни, не саботировать возможности и не упускать шансы.
«Когда такого базового ощущения нет, она оказывается совсем одна в этом сложном и опасном мире. Поэтому проблемы неуверенности, незащищенности, отсутствия опоры, беспомощности часто связаны с деструктивным поведением отца или его отсутствием в жизни девочки», — резюмировала Наталья.
Наталья Комоза
Нейропсихолог