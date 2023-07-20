Все проблемы родом из детства: как отношения с отцом влияют на жизнь взрослой женщины

О роли матери в жизни каждой девушки немало сказано. Именно она находится с дочерью с самого рождения, является ее близкой подругой и формирует нравственные ориентиры. При этом роль отца в судьбе девочки чаще всего отводится на второй план. Но как обстоят дела на самом деле? Как наличие любящего и заботливого папы влияет на будущее дочери? Об этом изданию «Страсти» рассказала нейропсихолог Наталья Комоза.

Выяснилось, что именно отец формирует у дочки самоощущение себя женщиной. Для дочери имеет значение одобрение и восхищение отца не за достижения (это важно для мальчиков), а просто потому, что она – девочка: удивительная, прекрасная и совершенная.