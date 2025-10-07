Все имущество будет выявлено, описано и выставлено на торги: что дает признание блогера Митрошиной банкротом
ФНС подала в суд заявление о банкротстве блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в легализации денежных средств. Адвокат Макка Салигова заявила в беседе с сайтом "Страсти", что это ожидаемый и логичный шаг.
По словам специалиста в области права, все имущество Митрошиной будет официально выявлено, описано и выставлено на торги. Учитывая характер обвинений, ФНС действует на опережение, чтобы пресечь любые возможные попытки вывести или скрыть активы. Финансовый управляющий получит полный доступ к анализу всех счетов и сделок. На время процедуры на блогершу наложат ограничения, ее банковские счета арестуют.
Налоговая не стала ждать, пока уголовный процесс завершится и будет вынесен приговор. Они инициировали отдельную процедуру, чтобы начать работу по возврату средств уже сейчас. Данное заявление ФНС запускает механизм принудительного «разбора» финансовой деятельности Митрошиной, которая, как предполагается, была построена на противоправных операциях.
Макка Салигова
Адвокатской палаты Московской области, Медиатор Центра юридической помощи и медиации МТПП
Александра Митрошина находится под домашним арестом по делу о легализации денежных средств. По словам супруга, блогерша в первое время после избрания меры пресечения опустила руки и перестала чем-либо заниматься.