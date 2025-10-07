Все имущество будет выявлено, описано и выставлено на торги: что дает признание блогера Митрошиной банкротом

ФНС подала в суд заявление о банкротстве блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в легализации денежных средств. Адвокат Макка Салигова заявила в беседе с сайтом "Страсти", что это ожидаемый и логичный шаг.

По словам специалиста в области права, все имущество Митрошиной будет официально выявлено, описано и выставлено на торги. Учитывая характер обвинений, ФНС действует на опережение, чтобы пресечь любые возможные попытки вывести или скрыть активы. Финансовый управляющий получит полный доступ к анализу всех счетов и сделок. На время процедуры на блогершу наложат ограничения, ее банковские счета арестуют.