Вращение языком и пропевание звука «онг»: топ-5 методов борьбы со стрессом при помощи телесных практик

Чтобы избавиться от стресса в кундалини йоге есть особые комплексы упражнений. Эксперт подобрала топ-5 самых простых и доступных для людей с любой физической подготовкой.

1. Вращение языком. Упражнение помогает снизить уровень стресса в текущем моменте

Сядьте в удобную позу с прямой спиной. Закройте рот и начните вращать языком в одну сторону, сильно надавливая им на внешнюю часть дёсен и зубов. Продолжайте от 0,5 до 1,5 минут. Поменяйте направление вращения на противоположное и продолжите на такое же количество времени.

2. Напряжение рук и ладоней. Упражнение увеличивает способность противостоять стрессу

Сядьте в удобную позу, держите спину прямо. Если сидите на стуле, убедитесь, что ваши ступни полностью прижаты к полу. Поднимите руки вверх и чуть в стороны примерно на 60 градусов. Ладони должны смотреть вперед, пальцы растопырены. Закройте глаза. Напрягайте изо всех сил руки и ладони, при этом расслабьте остальные части тела. Тело должно потряхивать от напряжения. Дышите спокойно и медленно: вдох через нос, выдох через рот. Продолжайте 3 минуты. В завершении сделайте вдох, напрягите мышцы всего тела и с выдохом расслабьтесь.

3. Расслабление. Упражнение отпускает напряжение в теле и уме

Расположитесь в удобной позе с прямой спиной. Закройте глаза и расслабьте левую руку. Указательным и большим пальцами правой руки зажмите и слегка натягивайте мочку правого уха. Поднимите локоть правой руки и тяните его назад, чтобы он находился вровень с плечами, параллельно полу. Напрягайте правую часть тела, в то время как левую полностью расслабьте. Дышите ровно через нос. Продолжайте 3 минуты. В завершении сделайте вдох и задержите дыхание, напрягая и сжимая каждый мускул тела.

4. Освобождение ума от тревожных мыслей

Сядьте с прямой спиной, втяните подбородок, выдвиньте вперед грудь. Пропойте звук «Онг» около 10 секунд. Слегка приоткройте рот, но дышите через нос. Через 5 пропеваний начните ускоряться два раза. Продолжайте 1-2 минуты.

5. Освобождение тела от напряжения

Сядьте в удобную позу с прямой спиной. Отпустите все, расслабьтесь. Вытяните перед собой руки ладонями вверх. Поднимайте и опускайте их, описывая ими полные круги - вперед, вверх и назад. Прилагайте усилия, когда поднимаете руки вверх. Продолжайте 3 минуты, а затем сделайте вдох и расслабьтесь.