Врач Высоких объяснил, почему постоянно потеют ладони

Повышенное потоотделение или гипергидроз встречается у 3−5% населения России. О причинах возникновения этого состояния и методах лечения рассказал сайту «Страсти» врач-терапевт ИНВИТРО Роман Высоких.

Люди потеют, поскольку телу нужно поддерживать здоровую внутреннюю температуру тела (терморегуляцию), говорит врач. Однако у пациентов с гипергидрозом потоотделение происходит гораздо чаще, чем необходимо для охлаждения. При данном состоянии потовые железы работают слишком активно даже при отсутствии провоцирующих факторов, к примеру, жары.

Как пояснил Роман Высоких, руки — одна из наиболее часто поражаемых гипергидрозом частей тела. При этой патологии кожа на них может стать белой и начать шелушиться из-за постоянной влажности.

«К сожалению, постоянная потливость ладоней может быть следствием „неудачного“ сочетания генов. Так, исследование, проведенное в Калифорнийском университете в 2002 году, показало, что некоторые тяжелые случаи ладонного гипергидроза действительно являются результатом „неправильных“ комбинаций генов, передающихся из поколения в поколение. Сейчас считается, что гипергидроз является наследственным заболеванием, по крайней мере частично», — объяснил терапевт.

Помимо этого, ладони могут потеть из-за стресса — всему виной, по словам доктора, повышенная выработка кортизола. Порой данный симптом может встречаться из-за социофобии. Человек начинает стесняться своего состояния, и организм опять запускает реакцию «бей или беги».

«Проблемы с уровнем сахара в крови могут усугублять ладонно-подошвенный гипергидроз, — продолжает Роман Высоких. — Для эффективной работы организму требуется постоянное поступление энергии. Однако, когда человек не ест, уровень сахара в крови может сильно колебаться. Чтобы справиться с этим, организм вырабатывает гормоны стресса, которые стимулируют высвобождение глюкозы из запасов организма».

Отдельно существует вторичный гипергидроз, который является симптомом других заболеваний (например, гипертиреоза) или гормональных изменений (как при менопаузе).

Способы борьбы с проблемой: