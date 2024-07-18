Врач учитывал даже цвет кожи и глаз: как устанавливали виниры певице Алсу

Певица Алсу уже много лет считается эталоном женской красоты и харизмы, а ее безупречная улыбка является визитной карточкой артистки. Но за этой идеальной улыбкой стоит не только природное обаяние, но и комплексное, тщательно продуманное лечение. О том, какой путь прошла певица Алсу к красивой и здоровой улыбке, сайту «Страсти» рассказала ортодонт-гнатолог Лиана Стрипская.

Певица Алсу с ранних лет выделялась своей красотой и идеальными пропорциями лица. Однако даже у обладательниц хорошей генетики и природной красоты зачастую возникают проблемы с зубами. По подростковым фотографиям можно увидеть, что в юном возрасте Алсу столкнулась с незначительной скученностью и сужением зубных рядов. Эти нюансы стали причиной ее обращения к ортодонту еще в юном возрасте.