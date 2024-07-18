Врач учитывал даже цвет кожи и глаз: как устанавливали виниры певице Алсу
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Певица Алсу уже много лет считается эталоном женской красоты и харизмы, а ее безупречная улыбка является визитной карточкой артистки. Но за этой идеальной улыбкой стоит не только природное обаяние, но и комплексное, тщательно продуманное лечение. О том, какой путь прошла певица Алсу к красивой и здоровой улыбке, сайту «Страсти» рассказала ортодонт-гнатолог Лиана Стрипская.
Певица Алсу с ранних лет выделялась своей красотой и идеальными пропорциями лица. Однако даже у обладательниц хорошей генетики и природной красоты зачастую возникают проблемы с зубами. По подростковым фотографиям можно увидеть, что в юном возрасте Алсу столкнулась с незначительной скученностью и сужением зубных рядов. Эти нюансы стали причиной ее обращения к ортодонту еще в юном возрасте.
Подростковый период - идеальное время для начала ортодонтического лечения, так как молодой организм еще активно растет и очень подвижен, а регенеративные способности тканей достаточно высоки. Алсу установили брекет-систему, что позволило произвести коррекцию зубных рядов достаточно быстро и эффективно. Важно помнить, что успех такого лечения зависит от досконального соблюдения плана лечения, регулярных посещений врача для корректировки брекет - системы и правильной гигиены полости рта.
Лиана Стрипская
Ортодонт-гнатолог
После завершения ортодонтического лечения, улыбка Алсу заметно изменилась: зубные ряды выровнялись, ширина улыбки увеличилась, что сделало ее внешность еще более привлекательной.
Однако, несмотря на успешное завершение ортодонтического этапа, форма некоторых зубов, в частности верхних вторых резцов, осталась далекой от идеала. Дело в том, что они были немного меньше по размеру, в стоматологии это называется микродентией. Для улучшения эстетики улыбки и доведения ее до идеала, Алсу прибегла к установке виниров.
Рассматривая результат, который мы видим сегодня, можно утверждать, что работа была проведена на самом высоком уровне. Задача врача состояла в том, чтобы учесть все нюансы строения лица, цвет кожи и глаз, чтобы виниры выглядели максимально естественно и подчеркивали природную красоту. Правильная позиция нижней челюсти, гармоничные пропорции лица и, конечно же, безупречная эстетика улыбки говорят сами за себя. Такой высокий результат был достигнут благодаря комбинированному подходу.
Лиана Стрипская
Ортодонт-гнатолог
Случай Алсу - это наглядный пример того, как важна ортодонтическая подготовка перед установкой виниров. Без предварительного исправления прикуса и позиции зубов добиться такого уровня эстетики было бы невозможно. Ортодонтическая подготовка создала фундамент для последующей качественной ортопедической работы.
Такой комплексный подход позволяет не только сделать внешность гармоничной и притягательной, но и носит функциональное значение. Неправильное положение челюсти и зубных рядов в долгосрочной перспективе может привести к головным и мышечным болям, проблемам с дыханием и речью.