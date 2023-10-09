Врач Шаталина раскрыла 8 способов, как раз и навсегда избавиться от храпа
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Сон крайне важен для здоровья каждого человека. Он не только восполняет потраченную за день энергию, но и способствует повышению иммунитета, общей работоспособности организма. Однако для некоторых людей ночной отдых может быть мучением. Например, если человек сам или его партнер храпит, тем самым нарушая спокойствие. Портал «Страсти» обратился к врачу-оториноларингологу клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Аделе Шаталиной и узнал, как раз и навсегда избавиться от этой напасти.
Как отметила эксперт, храп – это звук, который образуется в верхних дыхательных путях во время сна из-за колебаний небного язычка (небольшой мягкий отросток в форме капли. Он свисает над основанием языка и преграждает вход из ротовой полости в гортань) и мягкого неба. Во время бодрствования мышцы глотки и мягкого неба находятся в тонусе, а потоку воздуха ничего не мешает при прохождении через глотку, поэтому дыхание – бесшумное. А во сне мышцы расслабляются, происходит сужение просвета глотки, мягкое небо и язычок становятся более подвижными и начинают вибрировать при дыхании, в следствии этого человек храпит.
Также во время сна у каждого пятого храпящего человека возникают остановки дыхания во сне - апноэ. Это очень опасное состояние, которое называется СОАС (синдромом обструктивного апноэ сна). Продолжительность апноэ может варьировать от 10 секунд до 3 минут. Количество таких остановок зависит от степени тяжести апноэ и в тяжелых случаях достигает до 400-500 раз за ночь.
Аделя Шаталина
Врач-оториноларинголог клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Причин появления храпа на самом деле несколько:
1. Лишний вес. При наборе веса происходит увеличение слоя подкожно-жировой клетчатки не только в области живота, бедер, ягодиц. Увеличения жировой клетчатки происходит и в области шеи, увеличивается в размере небный язычок, мягкое небо - в результате чего просвет глотки значительно сужается.
2. Возраст. У пожилых храп появляется из-за атрофии слизистых и снижения тонуса мышц. Как показывает статистика после 30 лет храпят 30% людей, а по достижении 60-летнего возраста – 50%.
3. Курение, употребление алкоголя.
4. Длинный небный язычок и низкое мягкое небо.
5. Патология нижней челюсти (микрогнатия и ретрогнатия). Маленькая и смещенная назад нижняя челюсть способствует смыканию дыхательных путей во время сна, особенно в положении на спине.
6. Аденоиды, увеличенные небные миндалины – наиболее частая причина храпа у детей.
7. Искривление перегородки носа, полипы в полости носа, а также зависимость от сосудосуживающих капель, аллергический ринит. Все это вызывает затруднение носового дыхания, вследствие чего человек начинает дышать во сне через рот.
8. Прием снотворных, транквилизаторов. Данные препараты вызывают выраженное расслабление мышц.
Итак, как же избавиться от храпа раз и навсегда? Врач Шаталина рассказала о самых действенных способах лечения.
1. Отказ от вредных привычек. Если вы не готовы сразу бросить курить, то сокращайте количество выкуриваемых сигарет в день и старайтесь не курить за 2 часа до сна. Не пейте алкоголь перед сном, т.к. он усиливает тяжесть апноэ в два раза.
2. Откажитесь от снотворных и транквилизаторов. Бесконтрольный прием этих препаратов у пожилых людей увеличивает смертность, и связано это с утяжелением апноэ и хронической гипоксией во сне.
3. Коррекция избыточного веса. При неосложненном храпе достаточно сбросить 5-7 кг, чтобы перестать храпеть без каких-либо других вмешательств.
4. Тренировка мышц языка, мягкого неба и глотки. Сомнологи рекомендуют применять специальный аппарат SNOR. Регулярные занятия по 10-15 минут в день в течение месяца обеспечивают значительное облегчение или исчезновение неосложненного храпа.
5. Восстановление носового дыхания. Чаще всего под этим подразумевается хирургическая коррекция перегородки носа, удаление полипов, аденоидов.
6. Использование внутриротовых кап. Их применение эффективно у пациентов с микрогнатией и ретрогнатией.
7. Оперативное лечение. Если храп вызван увеличенными миндалинами, небным язычком или нависающим мягким небом выполняются различные оперативные вмешательства, направленные на увеличение просвета глотки, такие как двусторонняя тонзиллэктомия (удаление небных миндалин), увулотомия (уменьшение или удаление небного язычка). Чаще всего используется комбинированная операция – увулопалатофарингопластика. В ходе данной операции удаляются небные миндалины, небный язычок и часть мягкого неба, за счет чего обеспечивается увеличение просвета глотки. Данные операции эффективны в тех случаях, когда у пациента имеется неосложненный храп. Если же у пациента присутствуют другие значимые факторы храпа, такие как ожирение, ретрогнатия – данные операции не принесут желаемого эффекта.
8. СИПАП и БИПАП-терапия (неинвазивная вспомогательная вентиляция постоянным положительным давлением). СИПАП-аппарат представляет собой компрессор, который через специальный гибкий шланг и маску подает воздух под небольшим давлением в дыхательные пути. В просвете глотки создается избыточное положительное давление, которое слегка раздувает дыхательные пути и не дает им спадаться. СИПАП-терапия практически на 100% устраняет храп и остановки дыхания во сне при обструктивном апноэ.
Эффективность лечения зависит в первую очередь от выявления причины храпа. В данное время благодаря наличию современных методов исследования и коллегиальной работе квалифицированных специалистов (сомнологов, оториноларингологов, эндокринологов, стоматологов) лечение храпа стало намного успешнее, а порой позволяет избавится от храпа навсегда. Главное вовремя обращаться за помощью к специалистам.
Аделя Шаталина
Врач-оториноларинголог клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора