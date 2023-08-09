Врач Шалухина рассказала, есть ли опасность в УЗИ и можно ли его теперь делать без назначения врача

7 августа Верховный суд России запретил проводить процедуру ультразвукового исследования без направления врача. После выхода постановления портал «Страсти» связался с врачом УЗИ Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Мариной Шалухиной и узнал, как оно повлияет на оказание услуг пациентам.

Прежде всего, эксперт отметила, что УЗИ - метод не агрессивный, безвредный. Его безопасность доказана многочисленными исследованиями и многолетней историей применения в медицине. Достаточно привести в пример УЗИ в акушерстве: оно применяется с самых ранних сроков беременности.

Что касается постановления, Марина Шалухина подчеркнула, что необходимо разделять страховую медицину и платные медицинские услуги.