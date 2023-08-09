Врач Шалухина рассказала, есть ли опасность в УЗИ и можно ли его теперь делать без назначения врача
Врач Шалухина объяснила, что означает запрет на УЗИ без назначения врача.
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7 августа Верховный суд России запретил проводить процедуру ультразвукового исследования без направления врача. После выхода постановления портал «Страсти» связался с врачом УЗИ Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Мариной Шалухиной и узнал, как оно повлияет на оказание услуг пациентам.
Прежде всего, эксперт отметила, что УЗИ - метод не агрессивный, безвредный. Его безопасность доказана многочисленными исследованиями и многолетней историей применения в медицине. Достаточно привести в пример УЗИ в акушерстве: оно применяется с самых ранних сроков беременности.
Что касается постановления, Марина Шалухина подчеркнула, что необходимо разделять страховую медицину и платные медицинские услуги.
По обязательному медицинскому страхованию (обязательному или добровольному) они оказываются исключительно при наличии показаний, которые определяются на приеме врача и оформляются путем выписки направления на исследование. Таким образом, по ОМС в настоящее время отсутствует возможность сделать УЗИ без направления врача.
Марина Шалухина
Врач УЗИ Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
На платной основе пациент имеет право сделать УЗИ как с диагностической целью, так и профилактической. В этой ситуации специалист по ультразвуковой диагностике может отказаться сделать исследование только при наличии противопоказаний для его проведения.
Например, трансвагинальное УЗИ малого таза не рекомендуют делать после некоторых гинекологических операций, а также девушкам, не живущим половой жизнью. Трансабдоминальное УЗИ простаты и органов малого таза, требующее наполнения мочевого пузыря, не рекомендуют проводить при недержании мочи и после операций на мочевом пузыре. Информативность ультразвукового исследования органов брюшной полости снижается, если оно проводится не на голодный желудок, при повышенном газообразовании.
Пациент имеет право сам выбирать, где ему хочется делать УЗИ. И если речь идет о платной клинике, он сам может решать, какой вид УЗИ ему нужен. Как правило, пациент все-таки знает, что его беспокоит.
Марина Шалухина
Врач УЗИ Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Важно знать, что в случае острой необходимости направление на УЗИ не требуется. Также врач ультразвуковой диагностики может принять решение о целесообразности проведения УЗИ самостоятельно.
Верховный Суд РФ указал, что платные медицинские услуги могут оказываться по просьбе пациента в полном объеме с соблюдением стандарта оказания медицинской помощи в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств.
«Таким образом, несмотря на широкое освещение данной темы, реально Верховный Суд России подтвердил применяемые сейчас нормы, касающиеся диагностики и лечения в рамках обязательного медицинского страхования», - заключила эксперт.