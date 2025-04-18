Врач Селихова рассказала, в каких случаях аллергия может привести к смерти

Весной далеко не все радуются тому, что на улице потеплело. С ее наступлением приходит сезонная аллергия. Поллинозом, по данным Минздрава России, страдает каждый третий взрослый и каждый четвертый ребенок, но количество аллергиков ежегодно растет. Врач-аллерголог «ИНВИТРО» Юлия Селихова рассказала сайту «Страсти», чем опасен поллиноз, и может ли заболевание привести к опасным последствиям.

Поллинозом называют острое аллергическое воспаление слизистых оболочек дыхательных путей и глаз, вызываемое пыльцой определенных растений. Заболевание характеризуется строгой сезонностью и повторяемостью.

«Аллергия на пыльцу проявляется в ограниченный период времени и может никак не обнаруживать себя в другое время года, - объяснила врач. - Но, несмотря на кажущуюся легкость заболевания (преимущественное поражение только носоглотки и глаз, кратковременность проявлений), поллиноз не только сильно снижает качество жизни пациентов в сезон обострения, но и может иметь тяжелые ближайшие и отдаленные последствия».

По словам аллерголога, у некоторых пациентов при поллинозе в аллергический процесс вовлекаются пищеварительная и мочеполовая системы. В результате могут возникать вульвовагинит, уретрит, цистит, тошнота, рвота, расстройства стула и болевые синдромы, приводящие к хирургическим вмешательствам.

Помимо этого, поллиноз часто сочетается с бронхиальной астмой, говорит Юлия Селихова. И, если сам по себе поллиноз не угрожает жизни, то обострение бронхиальной астмы в сезон аллергии на определенном этапе заболевания при отсутствии своевременной медицинской помощи может привести даже к летальному исходу.

«В случае тяжелого течения поллиноза, а также при одномоментном контакте с высокой дозой пыльцы или пищевых аллергенов, на которые есть перекрестная пищевая аллергия (оральный аллергический синдром), могут развиваться ангиотек глотки с перспективой критического нарушения дыхания и анафилактический шок», - заключила специалист.