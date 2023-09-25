Врач-реабилитолог рассказала, тяжело ли пользоваться протезами

Разные жизненные ситуации приводят людей к использованию протезов. То, что объединяет их всех — период адаптации. Сначала могут возникать некоторые трудности, но, как и в любом деле, здесь важно быть упорным на ранних стадиях. Врач-реабилитолог Алина Кузякина в интервью сайту «Страсти» рассказала, насколько тяжело научиться пользоваться протезами и что важно знать на первых порах.

Первое время, по словам специалиста, бывает непросто. Однако это не повод сдаваться, необходимо сделать так, чтобы использование протеза превратилось в привычку. Крайне важно применять изделие регулярно и для этого нужна правильная адаптация, поддержка окружающей среды, заявила Кузякина. А если речь идет о детях, то в первую очередь важно отношение родителей.