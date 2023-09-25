Врач-реабилитолог рассказала, тяжело ли пользоваться протезами
Врач-реабилитолог Кузякина назвала главное условие освоения протеза .
© freepik
Разные жизненные ситуации приводят людей к использованию протезов. То, что объединяет их всех — период адаптации. Сначала могут возникать некоторые трудности, но, как и в любом деле, здесь важно быть упорным на ранних стадиях. Врач-реабилитолог Алина Кузякина в интервью сайту «Страсти» рассказала, насколько тяжело научиться пользоваться протезами и что важно знать на первых порах.
Первое время, по словам специалиста, бывает непросто. Однако это не повод сдаваться, необходимо сделать так, чтобы использование протеза превратилось в привычку. Крайне важно применять изделие регулярно и для этого нужна правильная адаптация, поддержка окружающей среды, заявила Кузякина. А если речь идет о детях, то в первую очередь важно отношение родителей.
В отношении детей — конечно, очень важно отношение родителей к реабилитации, понимание ее значимости. Хорошо, если родители не стесняются обращаться за помощью, потому что мы со своей стороны всегда готовы дать совет, поделиться опытом или организовать очную реабилитацию. Тут важно, чтобы родители были так же заинтересованы, как и мы. А лучше и еще больше!
Алина Кузякина
специалист по реабилитации компании «Моторика»