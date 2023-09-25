Врач-реабилитолог рассказала, может ли протез полноценно заменить конечность
Врач-реабилитолог Кузякина оценила технологичность современных протезов .
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С каждым днем технологический прогресс устремляется вперед. Когда-нибудь протезы смогут конкурировать на равных с настоящими конечностями, но только не сейчас, уверена врач-реабилитолог компании «Моторика» Алина Кузякина. В беседе с сайтом «Страсти» она оценила возможности современных протезов и сравнила их в использовании с полноценными конечностями.
На данном этапе развития медицины и технологий сложно говорить о конкурентоспособности изделий. Сейчас, по словам специалиста, они не смогут заменить настоящую конечность по ряду причин. Например, у протеза до сих пор отсутствует тактильная чувствительность, то есть человек не ощущает то, что, допустим, взял в руки.
Бонусом у протеза – ограниченное количество схватов, то есть он не двигается, так как двигается обычная рука. А протез фиксируется на культе и поэтому может доставлять небольшое дискомфортное ощущение. Поэтому протез не способен полностью заменить руку, но он способен дать дополнительный функционал после окончания адаптации к протезу.
Алина Кузякина
специалист по реабилитации компании «Моторика»
Тем не менее протез сам по себе необходим, его установка — медицинское показание. Он способен замедлить развитие нежелательных вторичных нарушений здоровья, что очень важно, заключила Кузякина.
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