Врач-реабилитолог рассказала, может ли протез полноценно заменить конечность

С каждым днем технологический прогресс устремляется вперед. Когда-нибудь протезы смогут конкурировать на равных с настоящими конечностями, но только не сейчас, уверена врач-реабилитолог компании «Моторика» Алина Кузякина. В беседе с сайтом «Страсти» она оценила возможности современных протезов и сравнила их в использовании с полноценными конечностями.

На данном этапе развития медицины и технологий сложно говорить о конкурентоспособности изделий. Сейчас, по словам специалиста, они не смогут заменить настоящую конечность по ряду причин. Например, у протеза до сих пор отсутствует тактильная чувствительность, то есть человек не ощущает то, что, допустим, взял в руки.