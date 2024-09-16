Врач рассказала про смертельную опасность недолеченного герпеса

Герпес в переводе с греческого означает «ползти» — этот вирус древние греки называли «ползучей» болезнью. Статистика показывает, что им заражены от 70 до 90% населения, но активация происходит далеко не у каждого. Полностью здоровыми от герпеса являются только дети в возрасте от трех до пяти лет из-за редких контактов со взрослыми. Врач-дерматолог, венеролог клиники «К+31» Мария Корепанова рассказала сайту «Страсти» про виды герпеса, профилактику и о том, что будет, если его не лечить.

Существует восемь типов вируса. К ним относятся: вирусы простого герпеса первого и второго типа, вирус ветряной оспы, цитомегаловирус, вирус Эпштейна-Бара. К сожалению, однажды попав в организм человека, он остается в нем на всю жизнь и, время от времени, будет давать клинические проявления.