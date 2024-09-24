Врач рассказала о симптомах рака носовой полости

Рак носовой полости редко встречается среди злокачественных опухолей. Но в последнее десятилетие темп его прироста в России составил около 2,1% в год. Диагноз чаще всего ставят мужчинам после 55 лет. Об особенностях проявления и лечения этого вида рака сайту «Страсти» рассказала врач-онколог Хамис Магомедова.

Недуг может проявляться неспецифическими симптомами, поэтому люди редко связывают их с раком. Так, дерматолог из США Скотт Уолтер рассказал, что появление светлого пушка (лануго) на носу, щеках или ушах является признаком злокачественной опухоли. В норме такие волоски защищают кожу плода от внутриутробной жидкости в период беременности и полностью исчезают на теле малыша еще до его рождения.