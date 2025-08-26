Врач рассказала о рисках операции по пересадке волос
Несмотря на то, что сегодня в тренде «лысые» мужчины, о чем свидетельствует внешний вид многих медиазвезд, многие все еще стесняются облысения. Дело в том, что алопеция, а именно так называется болезнь потери волос, чаще всего приходит не «по моде» и не для стильного образа, а в связи с определенными изменениями в организме, нарушая эстетический облик человека. В этом случае некоторые решаются на операцию по пересадке волос. Об эффективности процедуры и ее рисках сайту «Страсти» рассказала врач-дерматовенеролог, трихолог Екатерина Макарова.
Перед операцией необходимо тщательно подготовиться: для этого пациентам назначают анализы крови, флюорографию, электрокардиограмму, общий анализ мочи, консультацию уролога, лор-врача и стоматолога при необходимости, чтобы исключить наличие очагов инфекций.
По словам врача, операция не вызывает болезненных ощущений, а восстановление после нее в большинстве случаев проходит достаточно быстро.
«Болевой синдром может быть связан с общим стрессом, индивидуальным болевым порогом, естественным результатом вмешательства, поэтому однократное назначение обезболивающий препаратов „по требованию“ может решить эту проблему. Кстати, вмешательство при пересадке волос относится к категории „малоинвазивных“ и проводится под местной анестезии, поэтому восстановление легкое и быстрое. Это процедура одного дня, после которой вам даже не требуется уход в больничной палате».
Екатерина Макарова
Врач-дерматовенеролог
Отторжение пересаженного материала может быть связано с общим состоянием здоровья пациента, например, сосудистые, обменные проблемы, такие как нарушения жирового, углеводного обмена, артериальная гипертензия и многое другое, включая сильный стресс, который может переживать человек перед и во время операции, говорит врач. Поэтому Макарова подчеркивает важность тщательного обследования перед операцией, чтобы управлять выявленными рисками.
«Огромное значение в профилактике осложнений имеет послеоперационный уход. Бережное мытье волос лечебными средствами сначала под присмотром персонала, здоровый сон и сбалансированное питание, поливитаминная поддержка, а самое главное, отсутствие ковыряния корочек на этапе заживления гарантируют успех»
Екатерина Макарова
Врач-дерматовенеролог