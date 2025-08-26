Врач рассказала о рисках операции по пересадке волос

Несмотря на то, что сегодня в тренде «лысые» мужчины, о чем свидетельствует внешний вид многих медиазвезд, многие все еще стесняются облысения. Дело в том, что алопеция, а именно так называется болезнь потери волос, чаще всего приходит не «по моде» и не для стильного образа, а в связи с определенными изменениями в организме, нарушая эстетический облик человека. В этом случае некоторые решаются на операцию по пересадке волос. Об эффективности процедуры и ее рисках сайту «Страсти» рассказала врач-дерматовенеролог, трихолог Екатерина Макарова.

Перед операцией необходимо тщательно подготовиться: для этого пациентам назначают анализы крови, флюорографию, электрокардиограмму, общий анализ мочи, консультацию уролога, лор-врача и стоматолога при необходимости, чтобы исключить наличие очагов инфекций.

По словам врача, операция не вызывает болезненных ощущений, а восстановление после нее в большинстве случаев проходит достаточно быстро.