Врач рассказала, как избежать заражения глистами
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Гельминты — это общее название для червей-паразитов, которые могут поселиться в человеке. В просторечии их часто называют глистами. Они могут жить внутри организма человека неделями или даже годами, питаясь за счет человека и нарушая работу внутренних органов. Врач-терапевт, кардиолог клиники La salute Арина Арланова рассказала сайту «Страсти», как происходит заражение гельминтами и методах профилактики.
Как пояснила врач, гельминты размножаются и выделяют продукты жизнедеятельности, поэтому могут стать причиной боли в животе, проблем со стулом, потери веса и других симптомов.
Для заражения нужно, чтобы личинки или яйца паразита попали внутрь человека. Это может произойти разными способами.
«Яйца паразитов могут быть на плохо вымытых овощах и фруктах, в неочищенной воде, на грязных руках. Иногда гельминты попадают в организм с мясом или рыбой, которые не прошли достаточную термическую обработку. От человека к человеку гельминты передаются редко, но такое возможно. Например, яйца паразитов могут передаваться через общие предметы гигиены или детские игрушки»
Врач-терапевт
Арина Арланова
Домашние животные могут быть носителями гельминтов, говорит Арина Арланова. Чаще всего это касается питомцев, которые гуляют на улице. Как правило, паразиты попадают в организм человека при нарушении правил гигиены. Например, если убирать лоток зараженного животного и не помыть руки, а затем пойти готовить пищу.
Врач может порекомендовать сдать анализ на гельминтов, если появились: боль в животе, не связанная с питанием, диарея, тошнота, рвота, снижение веса без видимой причины.
«Основная защита от глистов — это соблюдение правил личной гигиены. Следует мыть руки с мылом, особенно перед едой. Также важно промывать фрукты, овощи и зелень перед употреблением в пищу. Даже если продукт кажется чистым, на его поверхности могут оставаться яйца паразитов. Владельцам домашних животных важно регулярно показывать питомцев ветеринару и давать им препараты от гельминтов. Обычно обработку рекомендуют проводить раз в полгода для питомцев, которые не гуляют на улице»
Арина Арланова
Врач-терапевт
Специалист не рекомендует пить лекарства от гельминтов без подтверждения заражения. Бесконтрольный прием таких средств может навредить здоровью.