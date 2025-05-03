Врач рассказала, как избежать заражения глистами

Гельминты — это общее название для червей-паразитов, которые могут поселиться в человеке. В просторечии их часто называют глистами. Они могут жить внутри организма человека неделями или даже годами, питаясь за счет человека и нарушая работу внутренних органов. Врач-терапевт, кардиолог клиники La salute Арина Арланова рассказала сайту «Страсти», как происходит заражение гельминтами и методах профилактики.

Как пояснила врач, гельминты размножаются и выделяют продукты жизнедеятельности, поэтому могут стать причиной боли в животе, проблем со стулом, потери веса и других симптомов.

Для заражения нужно, чтобы личинки или яйца паразита попали внутрь человека. Это может произойти разными способами.