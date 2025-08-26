Врач рассказала, чем опасна кукуруза для людей с болезнями ЖКТ: рискуют оказаться в больнице
© Freepik
В России в самом разгаре сезон кукурузы. В этой культуре много полезных для организма витаминов, микроэлементов и минералов. Однако в некоторых случаях она может привести к проблемам со здоровьем: в Краснодарском крае пожилая женщина попала в больницу с кишечной непроходимостью после переедания початков. Врач-гастроэнтеролог Татьяна Головчанская рассказала сайту «Страсти», как употреблять кукурузу без вреда для здоровья.
Врач назвала кукурузу отличным источником растительной клетчатки. Еë ежедневное употребление в достаточном, но не чрезмерном объеме способно профилактировать:
- запор, облегчая процесс дефекации за счет увеличения объема кишечного содержимого
- воспаление в дивертикулах (мешотчатое выпячивание) толстого кишечника
- рак толстого кишечника.
Однако употреблять кукурузу можно не всем.
«Если у человека имеются предрасполагающие факторы, замедляющие эвакуацию содержимого из желудка, например, ранее перенесенные оперативные вмешательства, язвенная болезнь желудка, болезнь Крона, рак желудка, нарушение функции щитовидной железы (гипотиреоз), сахарный диабет (способствующий развитию гастропареза) или прием препаратов, влияющих на моторику желудочно-кишечного тракта, могут образовываться безоары, представляющие собой скопления неперевариваемого материала в передней части кишечника, затрудняющих дальнейшее прохождение пищевого комка, с возможным развитием в том числе кишечной непроходимости»
Врач-гастроэнтеролог
Татьяна Головчанская
Остальным людям есть кукурузу в умеренных количествах не запрещается, уточнила специалист.