Врач рассказала, чем опасна кукуруза для людей с болезнями ЖКТ: рискуют оказаться в больнице

В России в самом разгаре сезон кукурузы. В этой культуре много полезных для организма витаминов, микроэлементов и минералов. Однако в некоторых случаях она может привести к проблемам со здоровьем: в Краснодарском крае пожилая женщина попала в больницу с кишечной непроходимостью после переедания початков. Врач-гастроэнтеролог Татьяна Головчанская рассказала сайту «Страсти», как употреблять кукурузу без вреда для здоровья.

Врач назвала кукурузу отличным источником растительной клетчатки. Еë ежедневное употребление в достаточном, но не чрезмерном объеме способно профилактировать:

запор, облегчая процесс дефекации за счет увеличения объема кишечного содержимого

воспаление в дивертикулах (мешотчатое выпячивание) толстого кишечника

рак толстого кишечника.

Однако употреблять кукурузу можно не всем.